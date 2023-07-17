В ЕАБР рассказали, когда белорусам ждать роста цен на потребительские товары

Опубликовано: 17.07.2023 12:26 , Обновлено: 17.07.2023

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в новом отчёте, опубликованном 17 июля, констатировали замедление годовой инфляции в Беларуси. Однако, по их прогнозам, в скором времени разгонится и вырастет более чем в два раза, по сравнению с нынешней. Узнали, когда готовиться к ощутимому повышению цен на потребительские товары.

Согласно официальной статистике, в июне 2023 года инфляция в Беларуси (по сравнению с июнем прошлого года) составила 2,9%. Цены на непродовольственные товары в июне, по сравнению с июнем 2022 года, даже упали - на 1%. Рост цен на продовольственные товары также замедлился: если в мае цены на эту категорию товаров оказались выше аналогичного прошлогоднего периода на 4,4% , то в июне - всего на 3,6%.

Как пояснили в ЕАБР, такая динамика во многом объясняется сохранением “административного контроля” за ценами.

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Такая ситуация, по мнению аналитиков ЕАБР, сохранится ещё несколько месяцев: они спрогнозировали дальнейшее замедление годовой инфляции до показателей в 2–2,5%. Однако, уже в IV квартале, по их прогнозам, в Беларуси рост потребительских цен ускорится и к концу года показатель инфляции составит порядка 7,8%.

Специалисты ЕАБР также назвали три основные причины, которые будут этому способствовать:

смягчение административного контроля за ценами,

эффекты от ослабления национальной валюты,

рост внутреннего спроса на фоне повышения реальных доходов и расширения кредитования.

Ранее в ЕАБР заявили, что резких всплесков и девальваций в Беларуси до конца года не предвидится и рассказали, когда доллар может уверенно перешагнуть отметку в 3 рубля.

Будет ли девальвация? В ЕАБР спрогнозировали, когда доллар в Беларуси перешагнет курс в 3 рубля. А что будет с ценами?