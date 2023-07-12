В МАРТ объяснили, могут ли интернет-магазины требовать предоплату за товары
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) 12 июля разъяснили, имеют ли право интернет-магазины требовать от покупателей стопроцентную предоплату за товар. В ведомстве сообщили, что такие условия "не противоречат требованиям законодательства" страны.
Как пояснили в МАРТ, что белорусское законодательство позволяет продавцам по собственному усмотрению определять удобный для них порядок оплаты товара, выбирая из следующих вариантов:
- оплата в момент передачи товара покупателю;
- оплата через определенное время после передачи товара (продажа в кредит);
- предварительная оплата заказанного товара.
В Гражданском кодексе Республики Беларусь (пункт 1 статьи 457) оговорено, что в случаях с предварительной оплаты покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором . Неоплата товара в установленный срок расценивается как “отказ покупателя от исполнения договора” (если иное не предусмотрено соглашением сторон).
Wildberries начал сразу брать деньги за товар, но не у всех. Почему?
Напомним, на днях пользователи популярного в Беларуси интернет-магазина Wildberries заметили изменения в условиях покупки. Деньги за товар у покупателей начали списывать сразу после оформления заказа, а не после после выдачи.