В МАРТ объяснили, могут ли интернет-магазины требовать предоплату за товары

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Опубликовано: 12.07.2023 12:01 , Обновлено: 12.07.2023

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) 12 июля разъяснили, имеют ли право интернет-магазины требовать от покупателей стопроцентную предоплату за товар. В ведомстве сообщили, что такие условия "не противоречат требованиям законодательства" страны.

Как пояснили в МАРТ, что белорусское законодательство позволяет продавцам по собственному усмотрению определять удобный для них порядок оплаты товара, выбирая из следующих вариантов:

оплата в момент передачи товара покупателю;

оплата через определенное время после передачи товара (продажа в кредит);

предварительная оплата заказанного товара.

В Гражданском кодексе Республики Беларусь (пункт 1 статьи 457) оговорено, что в случаях с предварительной оплаты покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором . Неоплата товара в установленный срок расценивается как “отказ покупателя от исполнения договора” (если иное не предусмотрено соглашением сторон).

Wildberries начал сразу брать деньги за товар, но не у всех. Почему?

Напомним, на днях пользователи популярного в Беларуси интернет-магазина Wildberries заметили изменения в условиях покупки. Деньги за товар у покупателей начали списывать сразу после оформления заказа, а не после после выдачи.