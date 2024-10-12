Лукашенко призвал выращивать в Беларуси новые фрукты. Что предложил на Гомельщине, кроме арбузов и винограда?

Опубликовано: 12.10.2024 13:14 , Обновлено: 12.10.2024

Александр Лукашенко прибыл 12 октября в Гомдеьскую область в районный центр Корма для участия в областных "Дожинках". Там он заявил, что климат в Беларуси поменялся настолько, что на юге Беларуси необходимо выращивать фрукты и овощи, характерные для более теплых широт.

Президент заявил, что белорусским крестьянам надо производить “новые культуры, которые мы завозим неизвестно откуда”. Но учитывать в первую очередь при выборе новых культур то, “что людям нашим прежде всего надо, и то, что продать можем на внешних рынках”.

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По его словам, для этого сложились все условия, так как “климат, говорят, стал мягче”. “Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами. В этом и должна быть ваша особенность: надо производить то, что другие в силу природных условий не могут и на что имеется спрос”, - предложил он аграриям Гомельской области, [link href=“https://belta.by/president/view/lukashenko-predlozhil-podumat-nad-vyraschivaniem-v-gomelskoj-oblasti-vinograda-persikov-i-arbuzov-667777-2024/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] передает [/link] БЕЛТА.

Ранее Telegraf.news писал, что ведущий научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования Национальной академии наук Беларуси Виктор Мельник на пресс-конференции рассказал, как будет изменяться климат в стране в ближайшие десятилетия и какие регионы окажутся в “худших условиях” из-за малого выпадения осадков.

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Тем временем, В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси летом 2023 года рассказали о том, где и как фермерские хозяйства страны выращивают теплолюбивые арбузы. В ведомстве заявили, что спрос на ягоду у фермеров “огромный”, потому что белорусские арбузы “более сочные и сладкие”, чем привозные.

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