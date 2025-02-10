Лесхоз на Гомельщине вырастил первые тюльпаны "элитных голландских сортов". Сколько за штуку?

Опубликовано: 10.02.2025 16:26 , Обновлено: 10.02.2025

В Петриковском лесхозе, что на Гомельщине, вырастили первые тюльпаны "элитных голландских сортов", которые в скором времени поступят в продажу. По словам представителей ведомства, основная часть растений созреет к 8 Марта, а первые из них можно будет приобрести уже 14 февраля, ко Дню всех влюблённых.

В Петриковском лесхозе рассказали, что всего высадили 18 тысяч луковиц сортов белого, красного, жёлтого и градиентного цвета. Первые из них можно будет приобрести в специальном питомнике города. Куда пойдут остальные, не уточнили. Зато в ведомстве назвали цену, по которой планируют продавать весенние цветы — 4 рубля за штуку.

К слову, в конце января первые тюльпаны заметили на столичном Комаровском рынке. Тогда их средняя стоимость составляла 6 рублей. Чуть позже они начали появляться в минских супермаркетах: цены варьировались в зависимости от букета (в среднем около 3 рублей за цветок).

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Также мы рассказывали, что жительница Могилёва опубликовала в TikTok ролик, в котором возмутилась цене на тюльпаны в одном из магазинов областного центра. Многие комментаторы также были шокированы стоимостью, а кто-то стал предлагать варианты получить их дешевле.

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Кроме того, на днях в TikTok завирусилось фото от белорусского фермера, который, судя по всему, занимается выращиванием тюльпанов. На кадре женщина продемонстрировала прайс-лист на свою продукцию, что вызвало бурное обсуждение в комментариях.

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