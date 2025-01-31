На Комаровском рынке в Минске начали продавать тюльпаны. По какой цене?

Опубликовано: 31.01.2025 15:30 , Обновлено: 31.01.2025

Несмотря на то что за окном конец января, на Комаровском рынке в Минске уже вовсю начали торговать тюльпанами. Как рассказала одна из продавцов, это не чудо, а результат коммерческой выгонки.

«Тюльпаны можно с аукционов покупать круглый год», — пояснила она в видеорепортаже агентства «Минск-Новости». Однако в Беларуси спрос на эти цветы всё же привязан к праздникам, поэтому обычно их начинают продавать ближе к весне.

Но в этом году тёплая зима внесла свои коррективы. Небольшой ассортимент тюльпанов, выращенных в Беларуси из голландских луковиц, решили выставить на продажу уже сейчас, чтобы поддержать весеннее настроение.

Цена одного тюльпана — 6 рублей . Как отметила продавец, на стоимость в большей степени повлиял сорт цветка, а не время года. Более стойкие и декоративные сорта, мол, всегда стоили дороже.

Напомним, в прошлом году в праздники тюльпаны стоили от 3 рублей за штуку.

«Разумеется, чем больше будет продавцов, тем цена будет ниже», — добавила предприниматель.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в TikTok завирусилось фото от белорусского фермера, которая, судя по всему, занимается выращиванием тюльпанов. На кадре женщина продемонстрировала прайс-лист на свою продукцию, что вызвало бурное обсуждение цен в комментариях.

Фермер рассказала в TikTok, сколько будут стоить тюльпаны перед 8 Марта. У белорусов возникли вопросы