"Страшно представить, что будет 8 марта" - Могилевчанка возмутилась цене на тюльпаны. А что с розами?

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Опубликовано: 06.02.2025 09:52 , Обновлено: 06.02.2025

Могилевчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором возмутилась цене на тюльпаны в одном из магазинов областного центра. Многие комментаторы тоже были шокированы стоимостью цветов, а кто-то стал предлагать варианты получить их дешевле.

По информации автора ролика, в одной из точек торгового центра “Арбат” в Могилеве за один тюльпан просят 8,5 рубля. Рядом стоял букет гвоздик за 65 рублей, а букет, вероятно, белых роз стоит в этом магазине 63 рубля.

“Попрошу мужа наличкой поздравить”, - нашла вариант подарка одна комментаторша.

“Подскажите курс тюльпанов”, - пошутила другая.

Флорист в комментариях рассказала, что ей недавно пришли розы на продажу по 13 рублей. “Страшно представить, что будет на 14 [февраля] и кто их вообще будет брать”, - сказала она.

Кто-то решил поделиться слухами с оптовых складов и от “коллег”: “На продажу в цветочных розы будут выходить 14 февраля за штуку рублей 16-18, если курс доллара еще не подскачет”.

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“Могу подсказать, где по 4 рубля, и розы тоже”, - написала одна комментаторша, указав минскую точку.

“Цены - жесть! Мы выращиваем сами и продаем по 3,5-4,0 за тюльпан в Гомеле по предзаказу. Страшно представить, что будет 8 марта”, - поделилась еще одна комментаторша.

“А почему бы один год просто не покупать цветы? И после провала у поставщиков цветов, думаю, цены снизятся. А то с таким темпом скоро за веник и 200 р мало будет”, - считает юзер TikTok.

“Копеечка”, “Грошык”, “Маяк” - тюльпаны будут по 2,80” - раскрыл какой-то инсайд другой комментатор.

Еще одна пользовательница TikTok предложила вырастить букет тюльпанов самому из луковиц: “79 копеек [стоит] луковица в “Евроопте”. До 8 Марта можно вырастить дешевый букет”.

Ранее Telegraf.news писал, что в конце января на Комаровском рынке в Минске начали продавать тюльпаны. Небольшой ассортимент тюльпанов, выращенных в Беларуси из голландских луковиц, решили выставить на продажу уже тогда.

На Комаровском рынке в Минске начали продавать тюльпаны. По какой цене?