Фермер рассказала в TikTok, сколько будут стоить тюльпаны перед 8 Марта. У белорусов возникли вопросы

📷 Фото

Опубликовано: 23.01.2025 19:48 , Обновлено: 23.01.2025

В TikTok завирусилось фото от белорусского фермера, которая, судя по всему, занимается выращиванием тюльпанов. На кадре женщина продемонстрировала прайс-лист на свою продукцию, что вызвало бурное обсуждение цен в комментариях.

Согласно озвученному прейскуранту, букет из трёх тюльпанов стоит 13,50 рубля, из пяти — 22,50 рубля, а за семь придётся отдать 31 рубль. Дальше, естественно, чем больше букет, тем выше цена. Тем не менее небольшая скидка за опт присутствует.

Таким образом, если верить видео, стоимость одного тюльпана стартует от 4,5 рубля за штуку.

В прошлом году, накануне 8 Марта, цены на тюльпаны на улицах белорусских городов составляли в среднем 3-3,5 рубля за штуку.

Традиционно утром 8 марта цены могут быть выше.

Пока сложно сказать, насколько цены, озвученные фермером, будут соответствовать действительности. Однако уже можно получить некоторое представление о ценовой политике.

Белорусы в комментариях под фото отнеслись к названным ценам скептически.

«С таким успехом уже розы лучше купить, а тюльпаны себе оставьте», — сыронизировал один из пользователей.

«С такой ценой я мужу скажу, чтобы пиццу заказал», — вторит ему другая.

Многие вспомнили недавнюю ситуацию с новогодними ёлками: «Цены задрали — и остались валяться ?».

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Впрочем, одна из пользовательниц TikTok вступилась за цветы, отметив, что 8 Марта — это женский праздник, и мужчины должны дарить своим женщинам цветы, а не пиццу. «Цветы — это же такие позитивные эмоции! А шикарный букет тюльпанов будет радовать и поднимать настроение!» — написала она.