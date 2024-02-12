В белорусских магазинах появились тюльпаны. И уже со скидками

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Опубликовано: 12.02.2024 12:01 , Обновлено: 25.04.2025

Почти за месяц до женского праздника, подарочным символом которого традиционно являются тюльпаны, эти цветы уже заметили в белорусских магазинах. Ценники рассмотрел Onliner.

По информации портала, уже сейчас появились цветы на акции. Так, в одном из магазинов букет из 11 цветов акционно стоит 33,99 рубля, а цена 42,48 перечеркнута. На букеты по 9 и 7 «срезанных» цветов скинули, соответственно, 7 и 5,5 рубля: таким образом, их цена по акции – 27,99 и 21,99 рубля.

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Выходит, один цветок сейчас чуть дороже 3 рублей.

В переходах столичного метро перед выходными предлагали тюльпаны по 4 рубля за штуку, написал Onliner. К слову, в прошлом году в феврале тюльпаны были тоже от 3 рублей за штуку. Аналогичными остались цены и в начале марта.

Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов 7 февраля в эфире белорусского телевидения объяснил, почему цена на один и тот же продукт в магазинах могут отличаться, причём даже в пределах одной торговой точки. В свою очередь замминистра экономики Андрей Картун рассказал о “шоковой составляющей” цен и инфляции.

В МАРТ объяснили, почему отличаются цены на один и тот же товар в белорусских магазинах