Латвийская ж/д компания пожаловалась на нехватку белорусских запчастей и потребовала ослабить санкции

Опубликовано: 06.05.2024 08:23 , Обновлено: 06.05.2024

Латвийская компания AS Pasažieru vilciens (PV), единственная в стране, которая осуществляет пассажирские перевозки по ширококолейной железной дороге, призвала власти страны ослабить экономические санкции, введённые против Беларуси и России. Компания пожаловалась на острую нехватку запчастей для старых электро- и дизельных поездов, которые раньше закупали в этих двух странах. Найти им альтернативу в Евросоюзе так и не смогли.

Руководство PV обратилось в бюджетно-финансовую комиссию латвийского Сейма, на рассмотрении которой в настоящее время находятся поправки к действующему закону о закупках предприятий-поставщиков общественных услуг. По предложению латвийских властей закупать любые товары и услуги в Беларуси и России будет категорически запрещено. Однако PV предложила сделать для неё ряд исключений, сообщил латвийский портал TVNET.

В обосновании своей позиции руководство PV пояснило, что в настоящее время на железной дороге по-прежнему используются поезда, произведенные ещё во времена СССР и большую часть запчастей для них невозможно заменить европейскими аналогами, поскольку они “не соответствуют техническим характеристикам и проектам запчастей для старых поездов”.

Если латвийское правительство не пойдёт на уступки и не сделает для компании санкционные исключения, по словам руководства PV, это неизбежно негативно отразится на общественном транспорте на региональных железнодорожных маршрутах, поскольку компании придётся сократить количество подвижных составов.

Беларусь ответила Латвии на закрытие погранперехода запретом ввоза носков и кирпичей. Чего ещё?

“Если не будет разумного исключения, PV сможет эксплуатировать подвижные составы только до тех пор, пока в распоряжении компании существует запас запчастей”, - говорится в письме к парламентской комиссии.

Согласно приблизительной оценке перевозчика, иссякнуть запас критически важных запчастей может уже весной этого года.

Сейм Латвии запретил ввоз белорусской сельхозпродукции

Ранее Telegraf.news сообщил, что Латвия планомерно вводит санкции против Беларуси, в том числе, экономические. Так, в феврале этого года Сейм Латвии ввел запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси и России. Под ограничения, которые должны продлиться как минимум до 1 июля 2025 года, попали овощи, фрукты, ягоды и даже грибы.

Латвия составила список запрещённых продуктов из Беларуси. Что за они?

Белорусские власти, в свою очередь, не раз отмечали, что экономические санкции бьют больнее по странам, которые их вводят, чем по самой Беларуси, а президент страны Александр Лукашенко в апреле этого года и вовсе запретил чиновникам и правительству жаловаться на санкции. По его словам, “нашим людям” нет разницы, есть санкции или отсутствуют.

«Для вас санкций нет» — Лукашенко запретил чиновникам жаловаться и спросил про сбор камней