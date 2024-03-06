Латвия составила список запрещённых продуктов из Беларуси. Что за они?

Опубликовано: 06.03.2024 11:30 , Обновлено: 06.03.2024

Правительство Латвии определило перечень продуктов, которые запретили ввозить из Беларуси и России. Ограничение должно продлится как минимум до 1 июля 2025 года, сообщили в пресс-службе латвийского правительства.

Начиная с 8 марта 2024 года, на территорию прибалтийской республики запретили поставлять белорусские и российские овощи, фрукты и другие продукты. А именно:

картофель;

лук;

помидоры;

огурцы;

горох;

фасоль;

морковь;

грибы (сырые, маринованные и консервированные);

яблоки;

арбузы;

дыни;

ананасы;

орехи;

ягоды (как сырые, так и сушеные);

Также власти Латвии внесли в список белорусские и российские злаки — пшеницу, овёс, рожь и ячмень, кукурузу и гречку. Не остались в стороне и корма для животных, мука и гранулы из мясных и рыбных субпродуктов, арахисового, льняного, рапсового и соевого масла.

Кроме того, ввозить в Латвию нельзя виноградный осадок, материалы растительного происхождения и растительные отходы, остатки.

На сайте Кабинета министров Латвии сказано, что постановление не затронуло сельхозпродукты, которые будут поступать транзитом через Латвию в другие страны Европы.

Ранее Телеграф писал, что власти Польши предложили ввести эмбарго на белорусские и российские продукты. Это случилось после встречи Дональда Туска с лидерами протестующих фермеров.

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