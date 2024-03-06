Латвия составила список запрещённых продуктов из Беларуси. Что за они?
Правительство Латвии определило перечень продуктов, которые запретили ввозить из Беларуси и России. Ограничение должно продлится как минимум до 1 июля 2025 года, сообщили в пресс-службе латвийского правительства.
Начиная с 8 марта 2024 года, на территорию прибалтийской республики запретили поставлять белорусские и российские овощи, фрукты и другие продукты. А именно:
- картофель;
- лук;
- помидоры;
- огурцы;
- горох;
- фасоль;
- морковь;
- грибы (сырые, маринованные и консервированные);
- яблоки;
- арбузы;
- дыни;
- ананасы;
- орехи;
- ягоды (как сырые, так и сушеные);
Также власти Латвии внесли в список белорусские и российские злаки — пшеницу, овёс, рожь и ячмень, кукурузу и гречку. Не остались в стороне и корма для животных, мука и гранулы из мясных и рыбных субпродуктов, арахисового, льняного, рапсового и соевого масла.
Кроме того, ввозить в Латвию нельзя виноградный осадок, материалы растительного происхождения и растительные отходы, остатки.
На сайте Кабинета министров Латвии сказано, что постановление не затронуло сельхозпродукты, которые будут поступать транзитом через Латвию в другие страны Европы.
Ранее Телеграф писал, что власти Польши предложили ввести эмбарго на белорусские и российские продукты. Это случилось после встречи Дональда Туска с лидерами протестующих фермеров.
Польские власти предложили ввести запрет на белорусские продукты. Какие и почему?