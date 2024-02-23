Сейм Латвии запретил ввоз белорусской сельхозпродукции

Опубликовано: 23.02.2024 07:41 , Обновлено: 23.02.2024

Сейм Латвии ввел запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси и России. Соответствующие поправки к закону "О сельском хозяйстве и развитии села" парламент страны принял в четверг, 22 февраля.

Как пояснил председатель Комиссии по бюджету и финансам Янис Рейрс, ответственный за продвижение данного законопроекта в Сейме, сам запрет на импорт будет распространяться только на продукцию сельского хозяйства и животноводства, идущее непосредственно для потребителей в Латвии, транспортировка этих товаров в другие страны-члены Европейского союза запрещена не будет.

При этом согласно принятым поправкам, из Беларуси и России запрещено также ввозить такую продукцию из третьих стран.

Как сообщили в пресс-службе Сейма, данные Минсельхоза Латвии показывают, что за первые 10 месяцев 2023 года импорт российской сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию составил порядка 280 млн евро. При чем 90% от общего импорта составили четыре товарные группы: корма, крупы, горох и рапсовое масло.

После официального принятия поправок Сейм Латвии поручил Кабинету министров в течение двух недель издать соответствующие нормативные документы, в которых будет указана конкретная сельскохозяйственная продукция и корма, которые отныне запрещено ввозить в Латвию из России и Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что в начале февраля сотни латвийских фермеров вывели трактора и другую сельхозтехнику на улицы 16 городов по всей стране, потребовав от правительства немедленно ввести запрет на ввоз сельхозпродукции из Беларуси и России и предпринять ещё ряд экономических и административных шагов по повышению конкурентоспособности местных аграриев. Они пригрозили властям “маршем на Ригу”, если те не выполнят их требования.

В Латвии фермеры вывели трактора до дороги и потребовали немедленно запретить ввоз белорусской продукции