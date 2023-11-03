Беларусь ответила Латвии на закрытие погранперехода запретом ввоза носков и кирпичей. Чего ещё?

Опубликовано: 03.11.2023 07:42 , Обновлено: 03.11.2023

Правительство Беларуси 2 ноября объявило о запрете ввоза и продажи на территории Беларуси некоторых товаров из Латвии. В пресс-службе правительства подчеркнули, что расширение перечня запрещенных товаров - "ответная мера" на решение властей Латвии закрыть автомобильный пункт пропуска "Силене" (с белорусской стороны - "Урбаны") на границе с Беларусью.

Под запрет попали такие товары латвийского происхождения, как кофе, соки, воды, пиво, крепкие спиртные и прочие сброженные напитки, джемы, фруктовое желе, мармелады, фрукты, орехи и даже колготы, чулки, гольфы и носки. Распространяется запрет также на кирпичи, блоки и аналогичные изделия из керамики, пояснили в правительстве.

С подробным списком запрещенных товаров можно будет ознакомиться после официального опубликования постановления Совмина (тогда же запрет и вступит в законную силу). Новое постановление, по сути, расширяет перечень, указанный в постановлении Совмина от 6 декабря 2021 года.

Напомним, правительство Латвии приняло решение закрыть КПП “Силене — Урбаны” на границе с Беларусью с 19 сентября. Аргументировали это “соображениями безопасности” и “большим количеством случаев незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью”, а также “необходимостью перераспределения ресурсов”. После закрытия этого КПП пересечь белорусско-латвийскую границу можно только в единственном действующем погранпереходе “Патерниеки-Григоровщина”.

Латвия закрыла КПП «Силене» на границе с Беларусью

В МИД Беларуси назвали объяснения латвийских властей “неуклюжими”, “недружественными” и “политизированными”. Белорусские дипломаты заявили, что считают решение о закрытии погранперехода “Урбаны -Силене” согласованным с Польшей и Литвой шагом и пообещали ответить “конкретными экономическими мерами”.

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