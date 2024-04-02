"Для вас санкций нет" - Лукашенко запретил чиновникам жаловаться и спросил про сбор камней

Опубликовано: 02.04.2024 12:52 , Обновлено: 02.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно 2 апреля рассказал, почему запретил чиновникам и правительству жаловаться на санкции, а также поинтересовался, как проходит сбор камней на полях. Об этом рассказала пресс-служба главы государства.

Свой рабочий визит Лукашенко начал с вопроса помощнику президента - инспектору по Гродненской области Юрию Караеву: “Ну, собрал камни?”

“Очень много. Процентов 60 собрали”, - ответил тот.

“А 40%?” - поинтересовался белорусский лидер.

Лукашенко заверили, что работы по сбору камней продолжаются. Для этого мобилизовали все нужные ресурсы, в том числе из учреждений образования и промышленных предприятий.

“В комбайн попадет - комбайна нет. Полмиллиона долларов”, - отметил глава государства.

Также Лукашенко в ходе рабочего визита в Гродно коснулся темы санкций. В частности, он разъяснил, почему запретил правительству и чиновникам жаловаться на них.

“Я исходил из простой логики (сегодня могу сказать): если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется. Поэтому я сразу сказал: “Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет”, - пояснил Александр Лукашенко.

По его словам, “нашим людям” нет разницы, есть санкции или отсутствуют. “Они хотят жить, они хотят работать. А время выбрало начальниками нас, и мы должны сделать все, чтобы наши люди жили, работали и могли содержать семью”, - сказал президент.

Ранее Telegraf.news писал, что на проблему несобранных камней на полях Лукашенко обратил внимание во время рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области. Тогда на поля собирать камни отправили порядка 200 человек.

В Ошмянском районе после визита Лукашенко на поля отправили военных, студентов и рабочих заводов. Зачем?