Что чаще всего белорусы покупали в Польше? Вот топ покупок
Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные о том, какие товары чаще всего везли белорусы из-за границы.
В Белстате сообщили, что выборочное обследование прошло в апреле 2023 года в пунктах пропуска. Пересекающим границу предлагали ответить на вопросы анкеты, а потом проанализировали результаты. Всего было роздано более 5000 анкет, 3529 вернулись с ответами.
Как выяснилось, преимущественно ввоз товаров осуществлялся из Польши (50,5% от общей стоимости товаров), затем шла Литва (46,2%).
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Что везли белорусы домой? Топ покупок:
- телевизоры (в среднем на $474 на человека);
- компьютерная техника и средства связи ($470);
- электрическая бытовая техника ($229);
- лекарственные средства ($175);
- шины и колеса ($140);
- электроинструмент, бензопилы ($137);
- сантехника ($129);
- стройматериалы ($118);
- автозапчасти ($114);
- парфюмерия и косметика ($79);
- мебель, матрасы, осветительные приборы ($78);
- одежда ($77);
- обувь ($64);
- игрушки, игры, спортинвентарь ($53), поделился наблюдением Onliner.
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