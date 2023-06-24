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Что чаще всего белорусы покупали в Польше? Вот топ покупок

Что чаще всего белорусы покупали в Польше? Вот топ покупок
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Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные о том, какие товары чаще всего везли белорусы из-за границы.

В Белстате сообщили, что выборочное обследование прошло в апреле 2023 года в пунктах пропуска. Пересекающим границу предлагали ответить на вопросы анкеты, а потом проанализировали результаты. Всего было роздано более 5000 анкет, 3529 вернулись с ответами.

Как выяснилось, преимущественно ввоз товаров осуществлялся из Польши (50,5% от общей стоимости товаров), затем шла Литва (46,2%).

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Что везли белорусы домой? Топ покупок:

  • телевизоры (в среднем на $474 на человека);
  • компьютерная техника и средства связи ($470);
  • электрическая бытовая техника ($229);
  • лекарственные средства ($175);
  • шины и колеса ($140);
  • электроинструмент, бензопилы ($137);
  • сантехника ($129);
  • стройматериалы ($118);
  • автозапчасти ($114);
  • парфюмерия и косметика ($79);
  • мебель, матрасы, осветительные приборы ($78);
  • одежда ($77);
  • обувь ($64);
  • игрушки, игры, спортинвентарь ($53), поделился наблюдением Onliner.

Ранее Телеграф писал, что Польша, фактически, закрыла въезд даже для легковых машин из Беларуси:

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