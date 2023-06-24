Что чаще всего белорусы покупали в Польше? Вот топ покупок

Опубликовано: 24.06.2023 12:24 , Обновлено: 24.06.2023

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные о том, какие товары чаще всего везли белорусы из-за границы.

В Белстате сообщили, что выборочное обследование прошло в апреле 2023 года в пунктах пропуска. Пересекающим границу предлагали ответить на вопросы анкеты, а потом проанализировали результаты. Всего было роздано более 5000 анкет, 3529 вернулись с ответами.

Как выяснилось, преимущественно ввоз товаров осуществлялся из Польши (50,5% от общей стоимости товаров), затем шла Литва (46,2%).

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Что везли белорусы домой? Топ покупок:

телевизоры (в среднем на $474 на человека);

компьютерная техника и средства связи ($470);

электрическая бытовая техника ($229);

лекарственные средства ($175);

шины и колеса ($140);

электроинструмент, бензопилы ($137);

сантехника ($129);

стройматериалы ($118);

автозапчасти ($114);

парфюмерия и косметика ($79);

мебель, матрасы, осветительные приборы ($78);

одежда ($77);

обувь ($64);

игрушки, игры, спортинвентарь ($53), поделился наблюдением Onliner.

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