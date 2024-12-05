Когда курс доллара в Беларуси поднимется до 3,81 рубля? Аналитики ЕАБР дали свой прогноз

Опубликовано: 05.12.2024 13:20 , Обновлено: 05.12.2024

Евразийский банк развития (ЕАБР) 5 декабря опубликовал свой макроэкономический прогноз на следующие три года. Посмотрели, каким, по мнению международных экспертов, будет курс доллара в Беларуси в следующем году, как изменятся цены и ждать ли роста внутреннего валового продукта (ВПП).

Рост зарплат и падение ВВП

Согласно заявлению пресс-службы ЕАБР, во всех шести странах - членах организации (помимо Беларуси в неё также входят Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) в следующие три года ожидается падение темпов прироста ВВП. В Беларуси, где по итогам этого года эксперты ожидают показателя в 4,3%, в 2025 году они спрогнозировали снижение до 2,6%, в 2026 и 2027 годах - дальнейшее падение до 1,9% и 1,5%, соответственно.

По словам аналитиков ЕАБР, рост глобального ВВП в 2025-2027 годах будут сдерживать следующие “негативные структурные факторы”:

замедление роста производительности труда на фоне роста зарплат,

снижение эффективности распределения рабочей силы и конкурентоспособности,

фрагментация мировой экономики,

ослабление роли внешней торговли как драйвера экономического роста.

По мнению экономистов, на этом фоне экономика США будет замедляться (с 2,8% в 2024 году - до 1,6% в 2025 году), а вот в еврозоне и Китае, наоборот, чуть подрастёт (для еврозоны: с 0,7% до 1,1% в 2025 году, для Китая - с 4,8% до 5%).

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[info_b]Кстати, свой прогноз по ВВП Беларуси, озвученный в прошлогоднем макроэкономическом обзоре на три года, специалисты ЕАБР в течение года регулярно корректировали. Согласно их базовому сценарию, этот показатель должен был упасть до 2%, а в 2025-26 годах - до 2,0% и 0,8%, соответственно. Однако, на деле ВПП страны вырос более существенно. [/info_b]

На сколько подрастут цены?

На этом фоне эксперты спрогнозировали “разнонаправленную динамику цен” на сырьевых рынках: снижение цен на нефть будет сопровождаться ростом цен на металлы. Всё это, по их словам, приведёт к тому, что продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023–2024 годах. В Беларуси специалисты ожидают “умеренного ускорения роста цен”.

Годовая инфляция, которая по итогам 2024 года, по расчётам ЕАБР, в Беларуси выйдет на показатель в 5,9%, в следующие три года будет последовательно расти:

2025 год - 6,6%,

2026 года - 7,9%,

2027 год - 7,4%.

Как изменится курс доллара?

Что касается курса доллара, то аналитики ЕАБР указали на “повышенную волатильность”, характерную для конца этого года для национальных валют всех стран - участниц организации.

“Риски обменных курсов смещаются в сторону более слабых позиций относительно доллара по сравнению с базовым прогнозом”, - пояснили эксперты.

Тем не менее, они ожидают, что в ближайшее время “валюты большинства стран региона укрепятся и перейдут к более стабильной динамике”. Для Беларуси они спрогнозировали следующие курсы (речь о среднем значении за год):

2024 год - 3,25 рубля,

2025 год - 3,38 рубля,

2026 года - 3,57 рубля,

2027 год - 3,81 рубля.

[info_b]Отметим, что новый прогноз по росту курса доллара не сильно отличается от прошлогоднего: годом ранее аналитики озвучивали такие цифры: в среднем 3,25 рубля по итогам 2024 года, 3,37 рубля по итогам 2025 года и 3,54 рубля - по итогам 2026 года. Согласно официальным данным Нацбанка Беларуси, средний курс доллара за январь-ноябрь 2024 года составляет 3,226 рубля.[/info_b]

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Кстати, в четверг, 5 декабря, курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжил опускаться. Торги закончились со следующими значениями:

доллар — 3,4795 рубля (−0,0128 рубля или −0,37%),

евро — 3,6721 рубля (−0,0499 рубля или −1,34%),

российский рубль — 3,3467 рубля (+0,0078 рубля или +0,23%),

китайский юань — 4,7996 рубля (−0,0207 рубля или −0,43%).

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дна днях дал свой прогноз по курсу доллара и назвал “самые главные” иностранные валюты для белорусской экономики. О том, чего ожидать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

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