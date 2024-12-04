"Взрыв" доллара и 3D-печать органов. Инвесторы из Saxo Bank сделали "возмутительный прогноз" на 2025 год

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.12.2024 14:25 , Обновлено: 04.12.2024

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал свой традиционный "возмутительный прогноз", в котором рассказали о "маловероятных, но недооцененных" событиях и явлениях, которые нельзя полностью исключить в будущем. Они, по мнению аналитиков, способны серьезно повлиять на финансовые рынки в глобальном масштабе.

[info_b]Saxo Bank — датский инвестиционный банк, которые предлагает не столько классические банковские услуги, сколько свои услуги по онлайн-трейдингу, инвестициях на международных рынках и доверительному управлению бизнесом. Торговлю валютой, акциями, облигациями, контрактами на разницу, фьючерсами и прочим банк осуществляет в онлайн-режиме на интернет-площадке собственной разработки. [/info_b]

Авторы “возмутительного прогноза” от Saxo Bank предупреждают, что их озвученная ими информация - это “не совсем новости”, а прогнозы - “не совсем реальны”.

“По крайней мере, пока”, - сделали оговорку авторы прогноза. Они отметили, что именно эта неопределённость и делает их прогнозы “возмутительными”, что ничуть не мешает специалистам всерьёз рассматривать вероятность озвученных инвесторами сценариев развития разных сфер глобальной экономики.

Итак, к чему же стоит готовиться (хотя бы гипотетически и морально) мировому сообществу в 2025 году?

Взрыв доллара

Во-первых, Saxo Bank спрогнозировал ни много ни мало, а настоящий “взрыв” доллара с приходом к власти в США Дональда Трампа. Инвесторы предположили, что новая администрация Белого дома может “полностью пересмотреть характер отношений США с миром”: введёт огромные пошлины на весь импорт и одновременно с этим сократит дефицит с помощью Департамента эффективности государственного управления (DOGE), во главе которого встанет Илон Маск.

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Это, по мнению главного макростратега Saxo Bank Джона Харди, будет иметь “катастрофические последствия для доллара” во всем мире и мировым финансовым игрокам придётся искать альтернативы.

“Китай и страны БРИКС+ совершают сделки с цифровыми деньгами, обеспеченными золотом, и, в некоторой степени, напрямую в новом офшорном юане, обеспеченном золотом. Европа все больше переносит свои торговые отношения на евро. Привязанные к золоту стейблкоины криптовалюты добавляются в эту смесь, и начинается драматическая новая глава в истории мировых финансовых рынков”, - такую картину валютной системы в 2025 году нарисовали в Saxo Bank.

Как следствие,по словам Харди, рынок криптовалют вырастет в четыре раза и превысит планку в 10 триллионов долларов США, а сам доллар упадёт на 20% по отношению к основным валютам и на 30% по отношению к золоту.

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Конец ОПЕК

Ещё одно глобально важное предсказание - конец Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), международной межправительственной организации, которая сегодня контролирует квоты на добычу нефти. По мнению экспертов датского инвестбанка, из-за того, что электромобили становятся все более доступными, деятельность ОПЕК утратит свою актуальность и организация “окажется на свалке истории”.

По словам Оле Хансена, специалиста по товарной стратегии, в результате цены на сырую нефть резко упадут, от чего только выиграют авиакомпании, производители химикатов, а также грузовые и логистические компании.

Впрочем, рынок, по мнению эксперта, “быстро восстановит равновесие”, а цены на нефть стабилизируются, поскольку поставщики с более высокой стоимостью, особенно в Северной Америке, попросту прекратят производство дорогостоящей сланцевой нефти.

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Новая эра долголетия

Из других значимых и, по мнению Saxo Bank, вполне вероятных событий 2025 года - резкий рост активов компании NVIDIA, которая “обойдет Apple в два раза”, специальный налог на ИИ-центры в США и создание первого полностью функционального человеческого сердца, распечатанного на 3D-принтере.

Новость Телеграф

Последнее, по словам инвестиционного и опционного стратега Коэна Хоорелбеке, станет настоящим прорывом в области биоинженерии и медицины, которая “продлит жизнь миллионам людей” и откроет “новую эру долголетия”.

“​​Большинство компаний в этой сфере находятся на стадии стартапов, но следите за всплеском IPO в этой сфере. В более общем плане этот всплеск инноваций и инвестиций может изменить отрасль здравоохранения, что приведет к улучшению результатов лечения пациентов и значительному экономическому росту”, - дал свой прогноз Хоорелбеке.

Отметим, что прошлогодние “возмутительные прогнозы” Saxo Bank не очень-то оправдались. На 2024 год в аналогичном документе были прописаны “конец капитализма” в США, победа Кеннеди-младшего на выборах президента США, рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, а также покупка Лиги чемпионов Саудовской Аравией. Так что и в этом году к прогнозам Saxo Bank следует отнестись критически, скорее как прогнозам в долгосрочной перспективе, нежели как призыв к инвестиционным действиям для получения выгоды уже в 2025 году.