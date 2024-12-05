Евро в Беларуси подешевел почти на 5 копеек. Каким стал курс доллара?

Опубликовано: 05.12.2024 13:45 , Обновлено: 05.12.2024

В четверг, 5 декабря, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) рубль укрепился по отношению ко всех основным иностранным валютам, за исключением российского рубля. Посмотрели, с какими значениями закрылись сегодняшние торги.

Так, в ходе торгов евро “скинул” сразу почти 5 копеек, а курс доллара упал ещё на 1 копейку - это уже девятые торги подряд, когда курс американской валюты падает по отношению к белорусскому рублю.

По итогам торгов 5 декабря были установлены следующие курсы:

доллар — 3,4795 рубля (−0,0128 рубля или −0,37%),

евро — 3,6721 рубля (−0,0499 рубля или −1,34%),

российский рубль — 3,3467 рубля (+0,0078 рубля или +0,23%),

китайский юань — 4,7996 рубля (−0,0207 рубля или −0,43%).

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дна днях ал свой прогноз по курсу доллара и назвал «самые главные» иностранные валюты для белорусской экономики. О том, чего ожидать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

«Не вижу напряжённости» — Головченко дал свой прогноз курса доллара в Беларуси