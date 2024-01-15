ЕАБР предупредил белорусов о “давлении” в 2024 году. Какой рост цен и курс доллара спрогнозировали?

Опубликовано: 15.01.2024 10:23 , Обновлено: 05.12.2024

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) предупредили белорусов о сохраняющемся "инфляционном давлении" в этом году. В еженедельном макрообзоре от 15 января эксперты объяснили причины роста цен и дали свой прогноз, на сколько вырастут цены в 2024 году и каким будет курс доллара.

В ЕАБР отметили ускорение инфляции в декабре 2023 года по сравнению с ноябрём (5,8% после 5,4%), при этом цены подросли как на продовольствие (на 6,8% в декабре по сравнению с 6,1% в ноябре, относительно аналогичных месяцев 2022 года), так и на непродовольственные товары (2,9% по сравнению с 2,4% в ноябре). Цены на услуги, согласно официально статистике остались примерно на том же уровне - инфляция для этой категории в декабре составила 8,1% (относительно декабря 2022 года).

Как пояснили экономисты, ускорение роста цен в Беларуси происходит на фоне двух значимых экономических явлений:

роста внутреннего спроса,

высокой инфляции в России, которая остаётся ключевым торговым партнером Беларуси.

В этом свете специалисты ЕАБР спрогнозировали на 2024 год сохранение “инфляционного давления” на кошельки белорусов. При этом ценовое регулирование со стороны государства, от которого Беларусь не отказалась и в 2024 году, по мнению аналитиков будет сдерживать перенос этого “инфляционного давления” в цены.

Тем не менее, в макроэкономическом обзоре ЕАБР на 2024-26 года для Беларуси экономисты спрогнозировали самую высокую инфляцию из всех стран-участниц Банка (в него помимо Беларуси входят также Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан). По их расчётам, к концу 2024 года цены в Беларуси подрастут в среднем на 8% , по сравнению с 2023 годом.

При этом рост ВВП в этом году, по мнению специалистов ЕАБР, будет одним из самых скромных - всего 2% (меньше прогноз только для России - 1,5%). Добиться этого роста, по словам экономистов, можно будет при условии “сохранения настроенных производственно-логистических цепочек и поддержки со стороны внутренней экономической политики”.

Кроме того, авторы макроэкономического обзора ЕАБР в своём базовом сценарии прописали сохранение ставки рефинансирования на уровне, близком к нынешнему - 9,5% -“на всем прогнозном горизонте”, а также заложили в прогноз незначительное повышение курса доллара на протяжении всего расчётного периода. По мнению экспертов, в среднем он составит:

в 2024 году - 3,25 рубля,

в 2025 году - 3,37 рубля,

в 2026 году - 3,54 рубля.

Ранее Телеграф сообщил, что министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов 30 декабря прокомментировал одобренные Советом министров нововведения в госрегулировании цен. Он заверил белорусов, что “потребитель даже не почувствует особых изменений в цене”, и пообещал, что ежемесячные повышения цены на сезонные товары в денежном выражении “будут “весить” незначительно — всего несколько копеек”.

«Потребитель не почувствует изменений» — Богданов рассказал, что будет с ценами в Беларуси после корректировки госрегулирования