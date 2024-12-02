"Не вижу напряжённости" - Головченко дал свой прогноз курса доллара в Беларуси

Опубликовано: 02.12.2024 07:56 , Обновлено: 02.12.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал "самые главные" иностранные валюты для белорусской экономики. О том, чего ожидать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

Резкий рост курса доллара, который наблюдался в Беларуси в последние пару недель, у Головченко “особого волнения”, по его словам, не вызвало. Эту тенденцию он назвал “временным явлением”.

“Я не вижу какую-то напряженность в этом вопросе”, - заявил белорусский премьер 1 декабря в эфире телеканала “Беларусь 1”.

По мнению Головченко, властям страны своей экономической политикой удалось “вселить в людей уверенность в первую очередь в белорусском рубле”. В результате, как отметил премьер, депозиты белорусов в иностранной валюте сокращаются, а “население и бизнес выступают чистыми продавцами валюты”.

“То есть это помогает увеличивать золотовалютные резервы государства, которые сегодня находятся на безопасном уровне, превышают 8 млрд долларов в эквиваленте”, - пояснил премьер.

[info_b]По данным Нацбанка Беларуси, золотовалютные резервные (ЗВР) активы Беларуси, действительно, выросли за этот год: в феврале они составляли чуть более 8 млрд долларов в эквиваленте, а на 1 ноября - уже более 8,9 млрд долларов. Однако, нарастить ЗВР Беларуси удалось не за счёт наращивания активов в иностранной валюте, а главным образом за счёт роста цены на золото: объёмы монетарного золота за это время выросло с 3,5 млрд долларов в эквиваленте до 4,7 млрд долларов в эквиваленте, тогда как резервные активы в иностранной валюте, наоборот, сократились - с 3,5 до 2,8 млрд долларов. [/info_b]

“Могут отыграть назад”

Ситуацию со скачками курса доллара Головченко назвал “временным явлением”, которое связано как с внутренними, так и с внешними факторами.

“На фоне объявления итогов президентских выборов в США избранный президент продекларировал лозунг в очередной раз - сделать Америку великой, и такие посылы воздействуют на международный финансовый рынок. Все ожидают, что доллар будет более сильным. Соответственно фьючерсы валютные уже учитывают эту поправку. Они вполне потом могут отыграть назад”, - сделал свой прогноз Головченко, не назвав, впрочем, точных прогнозных значений, до которых, по его мнению, может “откатиться” доллар.

Премьер-министр отметил, что в Беларуси валютный курс “плавающий” и пояснил, что белорусский рубль “автоматически сдевальвировался немного к доллару США” из-за рыночного ценообразования.

Он также заявил, что для экономики Республики “есть другие важные иностранные валюты”.

“Для нас самое главное сейчас все-таки российский рубль и китайский юань. Это валюта наших основных торговых партнеров и тех дружественных стран, которые с нами рассчитываются в этой валюте”, - объяснил свою позицию Головченко.

Три фактора укрепления рубля

О том, что белорусский рубль может в ближайшее время укрепить свои позиции, заявил и финансовый аналитик Александр Шкут. В интервью порталу Office Life он пояснил, что ускоренное падение рубля по отношению к доллару и евро, наблюдаемое в последние две недели, связано, в первую очередь, со снижением курса российского рубля, а также с ещё одним сугубо сезонным фактором - возросшими затратами импортёров перед новогодними праздниками.

Финансовый аналитик назвал три ключевых фактора, которые, по его мнению, в ближайшее время позволит развернуть тенденцию и укрепить как российский, так и белорусский рубль:

прекращение покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила;

ужесточение денежно-кредитной политики в России и повышение инвестиционной привлекательности рублей;

“подстраивание” банковской инфраструктуры под новые санкции.

Последнее, по словам эксперта, потребует некоторого времени, чтобы банки нашли новые цепочки, по которым смогут возвращать валютную выручку в Россию, но это, по его мнению, в конечном счёте неизбежно.

[info_b]По данным портала banki24.by, только за прошлую неделю курс доллара в Беларуси прибавил 0,1431 рубля (+4,18%). Рост курса с начала месяца составил +0,2539 рубля, а с начала года +0,3926 рубля (+12,36%).[/info_b]

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