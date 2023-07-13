Как белорусам получить манибэк с налогов? В Байнете появилась инструкция

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Опубликовано: 13.07.2023 14:28 , Обновлено: 13.07.2023

Есть ситуации, когда вы можете рассчитывать на компенсацию от государства — получать налоговые вычеты. «Альфа-Банк» подготовил инструкцию, в каких случаях и как можно вернуть обратно часть уплаченных налогов.

В банке привели пример, как это работает. Налоговые вычеты делают меньшей сумму, с которой вам нужно заплатить подоходный налог. Например, вы заработали 3 000 рублей до уплаты налогов. Минус 13% подоходного и 1% в ФСЗН — выходит 2580 рублей. Но, у вас нашлась причина для налогового вычета в 1 500 рублей. И получается: от 3000 рублей отнимаем 1500 рублей: теперь 13% + 1% у вас удержат не от 3000 рублей, а только от 1500 рублей. В итоге с зарплаты у вас удержат 210 рублей вместо 420 рублей, а зарплата «на руки» выйдет больше: 2 790 рублей.

Если вы работаете по найму, то документы, подтверждающие основания для вычетов, нужно предоставить в бухгалтерию вашей компании. Для наемных работников есть разные основания для получения вычетов (об этом ниже).

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У вас есть дети

Родителям на ребенка до 18 лет и/или каждого иждивенца полагается вычет в 46 рублей в месяц. Иждивенцами считаются:

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, которые учатся на “дневном”;

несовершеннолетние, над которыми установлена опека или попечительство;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы старше 18 лет;

люди, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.

По 87 рублей вычета полагается:

если детей в возрасте до 18 лет двое и более;

на каждого ребенка с инвалидностью до 18 лет;

если ребенка и/или иждивенца воспитывает вдова или вдовец, одинокий или приемный родитель, опекун или попечитель.

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Вы оплачиваете обучение ребенка

В этом случае у родителей или опекунов есть право на налоговый вычет — из суммы, с которой нужно заплатить налоги, отнимут сумму в размере стоимости годового обучения, и платить налогов нужно будет меньше. Подать документы на вычет могут оба родителя каждый год, пока ребенок учится. Вычет предоставляется и на погашение кредита, но это обязательно должна быть дневная/заочная/дистанционная форма:

первого профессионально-технического;

первого среднее специального;

первого высшего образования.

Вы подадите в бухгалтерию документы на вычет, его учтут при расчете ближайшей зарплаты. Если годовая стоимость обучения выше месячной зарплаты, то вычет разделится на несколько месяцев.

Вы сами платите за свое обучение

Если при этом получаете первое высшее, первое среднее специальное или первое профессионально-техническое образование — можете рассчитывать на вычет.

Ваша зарплата меньше 944 рублей

В этом случае от налогообложения освобождается 156 рублей, что позволит получить на руки на 20,28 рубля больше. Справки собирать не нужно — бухгалтерия должна сама это учесть при начислении зарплаты.

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У вас есть социальные основания

Вычет в 220 рублей в месяц положен:

людям с инвалидностью 1 и 2 группы независимо от причин;

инвалидам с детства, детям с инвалидностью до 18 лет;

тем, кто перенес лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС или других радиационных аварий;

ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

участникам Великой Отечественной войны;

ветеранам боевых действий на территории других государств;

ветеранам труда;

ветеранам Вооруженных Сил;

ветеранам органов внутренних дел, СК, ГКСЭ и др;

героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда; полным кавалерам орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества.

Вы построили или купили квартиру или дом

Но это касается ситуаций, если на момент этих расходов или заключения договора вы состояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Еще вычет полагается, если вы брали на эти цели кредит и погасили его.

Расходами на строительство либо приобретение частного дома или квартиры считаются и траты на:

внутреннюю отделку жилья при его строительстве;

разработку проектно-сметной документации;

приобретение строительных и отделочных материалов;

газификацию дома;

оплату лизинговых платежей.

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Вы зарабатываете интеллектом

Это профессиональный вычет, и он полагается, если вы — автор объектов интеллектуальной собственности и/или вам принадлежат имущественные права на такие объекты, и вы получили следующие выплаты:

авторское вознаграждение;

доходы от возмездного отчуждения материального объекта (в котором выражен или применен объект интеллектуальной собственности) и одновременно имущественных прав на такой объект интеллектуальной собственности;

доходы, полученные в рамках договоров, предусматривающих создание и использование объектов интеллектуальной деятельности.

Вы спортсмен или тренер

Это касается тех, кто получает доходы от участия в спортивных соревнованиях, выступая в индивидуальном зачете, не в команде. В этом случае вам положен вычет в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов: