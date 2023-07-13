Белоруснефть решила открыть еще одну сеть не-заправок. Что хотят продавать?

Опубликовано: 13.07.2023 12:18 , Обновлено: 13.07.2023

Производственное объединение «Белоруснефть» сообщило о запуске еще одной розничной сети. Ранее компания заявляла о решении производить «импортозамещающий» песок, открытии интернет-магазина и продуктовых маркетов.

Сейчас речь идет о кофейнях самообслуживания. Компания планирует развивать собственную сеть мини-кофеен вне пределов автозаправочных станций – с самообслуживанием и без посадочных мест, говорится в официальномтг-канале “Белоруснефти”.

Первая такая точка заработает в Минске в здании офиса предприятия «Белоруснефть-Нефтехимпроект» (на улице Лещинского).

Судя по всему, новые объекты по сути являются вендинговыми кофейными аппаратами – в ассортименте будут напитки, приготовленные из зернового кофе, с молоком, сиропами или корицей, отметилMyFin.

Сергей Каморников, замгендиректора по реализации продукции «Белоруснефти» рассказал, что в приоритете стратегии компании развитие розничной, оптовой торговли и запуск онлайн-маркетплейса.

Так, планируется расширить сеть продуктовых магазинов не на территории АЗС в формате «у дома». В ближайшее время планируется открыть по одному такому магазину в каждом областном центре. Магазины будут располагаться в жилых микрорайонах.

Напомним, ранее Телеграф писал, что компания планируют открыть интернет-магазин фирменной сети АЗС. Запуск запланирован на середину 2023 года:

«Белоруснефть» решила открыть интернет-магазин. Запчасти продавать будут?

Кроме того, “Белоруснефть” решила построить в Малоритском районе Брестской области с нуля производство кварцевого песка. На заводе поставят китайское оборудование, а само производство уже назвали импортозамещающим:

«Проект уникальный» — «Белоруснефть» решила производить «импортозамещающий» песок. Зачем?