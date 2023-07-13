За 23 рубля, но без гарантий – «Беларусбанк» предложил услугу по возврату денег, зачисленных на не тот счет

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Опубликовано: 13.07.2023 08:41 , Обновлено: 13.07.2023

"Беларусбанк" предложил своим клиентам новую платную услугу. За 23 рубля белорусы теперь могут оформить и отправить заявление в другой банк или систему "Расчёт" (ЕРИП) о возврате средств, ошибочно зачисленных не на тот счет. Однако, гарантий возврата денег "Беларусбанк" не даёт

Как следует из условий данной операции, озвученных на официальном сайте финансового учреждения, в случае, если другой банк или ЕРИП не сможет вернуть клиенту ошибочно перечисленные не на тот счёт деньги, вознаграждение за оказанную услугу “Беларусбанк” также оставит себе.

“Вознаграждение не может быть возвращено в случае отказа заявителем от операции, если Банком направлено заявление бенефициару (банку-получателю или “НКФО “ЕРИП”)”, — поясняется на сайте банка.

Отметим, что 23 рубля белорусам придётся платить за каждое заявление, а за 27 рублей “Беларусбанк” может просто направить в другой банк информацию об ошибочном переводе денег не на ту карту. В этом случае речь идёт лишь об уведомлении другого банка о том, что операция была проведена клиентом по ошибке, но не о заявлении на возврат денег клиенту.

«Беларусбанк» ввел ограничения по карточкам

Напомним, с 17 июля “Беларусбанк” планирует расширить перечень операций, по которым установлен лимит сумм транзакций по карточкам в сутки. Ограничения коснутся денежных переводов с карты на карту. А с 1 июля банк изменил условия приема платежей наличными через устройства самообслуживания (банкоматы и инфокиоски).

«Беларусбанк» объявил об ограничениях по наличным в банкоматах и инфокиосках. Что изменится?