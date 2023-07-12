Все белорусы платят за «лишние» киловатты? Вот как проверить, не накручивает ли ваш счётчик

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Опубликовано: 12.07.2023 20:09 , Обновлено: 12.07.2023

Часто бывает такое, что даже если все электроприборы в квартире выключены, счетчик все равно продолжает работать и прибавлять киловатт. Но есть простой способ проверить исправен ваш счетчик или нет.

Специалисты завода измерительных приборов «Энергомера», который выпускает электросчетчики, рассказали Onliner, что счетчик не учитывает энергию, которую он потребляет сам, в том числе на подсветку индикатора. А вот если нарушена схема электропитания, или в доме некачественная электропроводка, есть дежурное потребление бытовой техникой, то расходы могут быть больше, за которые придется платить. При этом лишний киловатт в месяц - обычное дело и не читается неисправностью. А вот если больше…

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Как проверить?

Выключите все из розеток. Подойдите к электросчетчику, зафиксируйте его показания за минуту. Полученный результат умножьте на 60 (так мы поймем расход выключенного счетчика в час) и затем умножьте на 24 (чтобы понять расход в сутки). Потом умножьте на количество дней в месяце.

Если полученный результат будет выше 1 кВт·ч, то это значит, что ваш счетчик накручивает лишние киловатты, и вы платите за электричество больше.

Если вы стали сомневаться, что показатели счетчика верны, вы можете обратиться в организацию в своем городе (в Минске это «Минскэнерго») для проведения экспертизы. Услуга платная и обойдется в сумму от 13 до 25 рублей.

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