Опубликовано: 08.04.2025 21:07 , Обновлено: 08.04.2025

Александр Лукашенко заявил, что экономика Беларуси в прошлом году показала «выдающиеся результаты», обогнав, по его словам, по темпам роста Германию. Об этом он заявил в интервью председателю МТРК «Мир» Радику Батыршину.

Но президент предупредил, что таких же “высоких процентов” роста в будущем ждать не стоит, и нашёл повод «поблагодарить» западные компании, покинувшие рынки Беларуси и России.

По словам Лукашенко, темпы роста экономики Беларуси в 2024 году составили «более 4%» и были «выше, чем в Германии». «И мы об этом можем говорить, потому что у нас не ноль был. У нас была очень высокая база экономики. И нам 4% добавить — это очень, очень сложно», — заявил он.

При этом Лукашенко предостерёг от ожиданий сохранения таких же высоких темпов в будущем. «Знаете, всё время ж база подрастает, к которой мы проценты считаем, — Пояснил он. — К нулю легче прирастать, чем к 90%. Поэтому, естественно, 4,5 или 5% ни у нас, ни у России постоянно быть не может».

Однако, утверждает он, это «не страшно», так как те 1-2% роста, которые, возможно, будут в будущем, окажутся «весомее, чем сегодняшние 3-4 или 5%» из-за возросшей базы.

Помимо прочего, Лукашенко выказал «благодарность» в адрес западных компаний. «Если опять же откровенным быть, надо отдать должное и поблагодарить тех западников, американцев и англичан, которые сбежали от нас и прежде всего от России», — заявил Лукашенко.

По его утверждению, они «сбежали» из разных сфер, но особенно важной была сфера «обеспечения людей». «И вот то, чтобы обеспечить людей, — у Беларуси в наличии», — утверждает он.

Также Лукашенко отметил важность сохранения в Беларуси высокотехнологичных производств, назвав таким завод «Интеграл». Он объявил, что «только Беларусь сохранила основы этой микроэлектроники». По его словам, эта продукция востребована на «основном [российском] рынке» и не только, особенно в таких отраслях, как оборонная промышленность, космос и атомная энергетика.

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