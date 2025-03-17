В ЕАБР объяснили, почему в Беларуси начали быстрее расти цены. Какой прогноз дали на ближайшие месяцы?

📊 Анализ

Опубликовано: 17.03.2025 11:02 , Обновлено: 17.03.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своём еженедельном макроэкономическом обзоре назвали причины, почему в Беларуси в прошлом месяце начали быстрее расти цены. Они также дали свой прогноз, сохранится ли подобная тенденция в ближайшее время и каких значений инфляции ожидать белорусам.

Опираясь на официальные статистические данные, специалисты ЕАБР констатировали, что инфляция в Беларуси в феврале 2025 года выросла на 0,4 процентных пункта - до 5,6% по сравнению с 5,2% в январе 2025 года (цены сравнивались с ценами за аналогичные периоды 2024 года).

При этом ускорение роста цен в феврале 2025 года аналитики отметили по всем ключевым компонентам потребительской корзины:

цены на продовольствие +6,7% (в январе было +6,5%),

цены на непродовольственные товары +3,4% (в январе было +3,3%).

цены на услуги +6,5% (в январе +5,2%).

Самое заметное повышение цен - на услуги - в ЕАБР объяснили тем, что в начале года произошло плановое повышение регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Тем не менее, такая “повышательная динамика”, согласно прогнозам ЕАБР, “сохранялась в устойчивой компоненте”, что в результате дало увеличение базовой инфляции - до 5,8% в феврале по сравнению с 5,7% в январе 2025 года. В ближайшие месяцы, по мнению специалистов ЕАБР, инфляция в Беларуси сохранится на уровне 5,5% .

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