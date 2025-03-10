В ЕАБР назвали причины, почему внешняя торговля Беларуси ушла в минус на 5,1%

📊 Анализ

Опубликовано: 10.03.2025 10:00 , Обновлено: 10.03.2025

Евразийский банк развития (ЕАБР) в понедельник, 10 марта, подтвердил, что внешняя торговля Беларуси показала минус в январе 2025 года, из-за чего внешний торговой оборот в начале года упал на 5,1%.

Эксперты банка утверждают, что основным фактором, приведшим к падению, стало снижение всего экспорта на 11,5%, вызванное, в том числе, сокращением поставок в страны за пределами СНГ, которые упали на 21,3%.

В то же время, поставки в страны Содружества независимых государств, которые являются ключевым рынком сбыта для белорусской экономики, тоже уменьшились на 6,2%. В ЕАБР считают, что это произошло из-за того, что белорусские компании не справились с ростом конкуренции. Плюс на падение повлияло снижения спроса на фоне высоких процентных ставок в России.

“При этом импорт вырос на 1% благодаря увеличению внутреннего спроса. В результате дефицит внешней торговли товарами расширился до 0,5 млрд долларов против 0,1 млрд долларов годом ранее”, - сделали неутешительный вывод в ЕАБР.

Тем не менее, премьер Беларуси Роман Головченко в январе 2025 года заявил о рекордном за последние 12 лет экспорте в 2024 году.

В то же время, чиновник признался, что заметил “настораживающие тенденции”. Именно так он назвал рост дефицита торгового баланса (Беларусь закупала за рубежом больше, чем продавала). Роман Головченко объяснил это более быстрым ростом цен на сырье, чем на готовую продукцию.

“Сейчас ситуация исправляется. Это позволит нам, думаю, в этом году проблему эту снять. Тем не менее мы ее видим и анализируем”, - пообещал премьер-министр.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о необходимости «комплексной трансформации не только экономики, но и мышления». Об этом он сообщил на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривался проект Национальной стратегии устойчивого развития страны до 2040 года.

Премьер-министр Беларуси Головченко призвал к «трансформации мышления». Для чего?