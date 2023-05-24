"Впихнем мы этот прибор" - Лукашенко рассказал, как углубился в проблемы микроэлектроники

Опубликовано: 24.05.2023 19:11 , Обновлено: 24.05.2023

Александр Лукашенко 24 мая заявил во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Москве, что белорусская микроэлектроника отстала от мировых стандартов, но для оружия и военной техники подойдёт. В качестве доказательства он пересказал свою беседу с неким "конструктором".

Он напомнил, что в Беларуси традиции производства микроэлектроники идут ещё с Советского союза.

“Это потому, что мы стоим на плечах того, что было создано в Советском Союзе. Беларусь развивалась именно как высокотехнологичная республика, где была электроника, оптика, математика и прочее. Беспилотники, которые сегодня летают, радиоэлектронной борьбы системы, если говорить об армии. Советский Союз у нас это развивал, и наша заслуга состояла в том, моя в том числе, что мы это сохранили, как бы ни было сложно, сложно”, - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, это не помогло белорусской промышленности поспевать за миром. “Да, немножко поотстали. Я часто привожу пример, вот с президентом России, часто встречаемся. Он все время говорит: вот ты знаешь, вот микроэлектроника там сколько? 0,7 нанометров этих?” - рассказал он.

[info_b]На данный момент, ведущие производители микроэлектроники производят процессоры и вычислительную технику на базе технологических процессов от 3 нанометров до 6 нанометров. Более простую микроэлектронику производят на базе технологических процессов 7-10 нанометров. 30 июня 2022 года Samsung заявила, что начала массовое производство 3-нм процессоров, став первой компанией, достигшей этого. В мае 2021 года IBM заявила о создании первого 2-нм чипа, но это не массовое производство.

Intel в конце 2022 года заявила что после 3-нм и 1,4-нм техпроцессов будет разрабатывать 1 нм. Атом кремния имеет диаметр 0,24 нанометра, таким образом 1 нанометр соответствует 4 атомам кремния в поперечнике.[/info_b]

По словам Александра Лукашенко, он углубился в проблемы микроэлектроники после того, как съездил к “конструктору” и попытался ему передать слова Владимира Путина об отставании от мира.

“Президент России нас упрекает, что мы же должны это делать, а мы это не делаем. Один конструктор (я вот за что купил, за то продаю) он мне говорит: “Александрович Григорьевич, передайте Владимиру Владимировичу: что вы расстраиваетесь. Вы хотите, чтоб на наших чипах летал самолет и ракеты?” Я говорю: “Да, конечно, надо, американцы же нам не будут поставлять”. Он говорит: “Ну хорошо, у нас, говорит, чипы чуть-чуть побольше, ну впихнем мы (это дословно) впихнем мы этот прибор в крыло самолета”, - поделился он с присутствующими решением белорусского конструктора.

Александр Лукашенко попросил никого из россиян “не умирать”, “что мы где-то поотстали”, а предложил “бежать” и “догонять”.

“Вот мы с президентом России и наметили такой курс, в частности, например, в микроэлектронике и того, что я перечислил в нашей промышленности”, - заявил он.

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