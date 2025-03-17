Новый премьер-министр назвал основные риски для экономики Беларуси в эпоху «чёрных лебедей»

Опубликовано: 17.03.2025 09:34 , Обновлено: 17.03.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил, что ключевой задачей для белорусской экономики является обеспечение «устойчивого функционирования» и способности «оперативно адаптироваться» к непредсказуемым вызовам. Также он заявил, что тяжело спрогнозировать, какой «чёрный лебедь» появится завтра. Что имел в виду?

Среди основных рисков для экономики глава правительства назвал санкционное давление и сложности во внешней торговле . Однако, по словам Турчина, главная проблема заключается в том, что современный мир живёт в эпоху «чёрных лебедей» — непредсказуемых событий, способных оказать значительное влияние на экономическую ситуацию.

«Какой „чёрный лебедь“ появится завтра, очень сложно спрогнозировать», — отметил премьер-министр.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как президент Александр Лукашенко заметил у Турчина «президентские склонности».

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