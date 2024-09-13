"Инфляция превысит прогноз" - Центробанк РФ повысил ключевую ставку. Как отразится на курсе валют?

Опубликовано: 13.09.2024 15:30 , Обновлено: 13.09.2024

Совет директоров Центробанка России в пятницу, 13 сентября, принял решение вновь повысить ключевую ставку — с 18 до 19% годовых. Как пояснил сам финансовый регулятор, это связано с тем, что "инфляционное давление остается высоким", а прогноз специалистов - не самый благоприятный. В Центробанке назвали основные причины такого шага, а финансовые аналитики озвучили свой прогноз, как данное ужесточение денежно-кредитной политики скажется на основных показателях, в том числе, на курсах валют.

“Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса всё ещё значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году”, - констатировалив Центробанке.

Это уже второе повышение ключевой ставки за этот год: в июле это показатель повысили сразу на два процентных пункта - с 16 до 18% годовых. Как показывает официальная статистика, прошлое повышение ставки не смогло сдержать инфляцию в России в достаточной степени. По оперативным данным Центробанка на 9 сентября, годовая инфляция составила 9,0%, а наметившееся “устойчивое инфляционное давление”, по оценке регулятора, “не демонстрирует тенденцию к снижению”.

Это, согласно оценке профессиональных аналитиков, приводит к замедлению роста российской экономики, несмотря на рост доходов населения. Последние опросы, как признались в Центробанке, свидетельствуют об “ухудшении текущих деловых настроений и ожидания компаний”.

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Чего ждать на валютном рынке?

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в комментарии российскому агентству РИАМО предупредила, что последствия повышения ключевой ставки рядовые граждане заметят сразу, поскольку банки тут же пропорционально повысят проценты по кредитам и вкладам. Но больше всего эффект будет заметен к концу 1 квартала 2025 года. По её словам, решение Центробанка точно отразится на доходности бизнеса. По мнению ведущего аналитика “Цифра брокер” Наталии Пырьевой, в ближайшее время следует ожидать того, что компаниям станет сложнее обслуживать текущие долги и открывать новые кредитные линии, усилится налоговая нагрузка.

А вот на курс российской валюты повышение ключевой ставки должно повлиять, наоборот, в сторону укрепления. Поэтому в краткосрочной перспективе, по словам Пырьевой, следует ждать укрепления курса в диапазоне 86-92 российского рубля за доллар США. Учитывая, что курс белорусской валюты сильно завязан на курсе российского рубля, это должно способствовать и её укреплению.

Однако, Пырьева подчеркнула, что даже при этом в долгосрочной перспективе у российского рубля “рисков больше”. Это и усиление проблем с дефицитом юаней, и удлинение сроков поступления средств при расчетах за импорт и экспорт, и ожидаемое ухудшение конъюнктуры на нефтяном рынке. Все эти факторы, по словам специалиста, наоборот, будут способствовать ослаблению российской валюты. 100 рублей за доллар до конца года - таков был прогноз Пырьевой.

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