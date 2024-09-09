Сколько будет стоить доллар осенью-2024? Экономисты назвали три ключевых фактора роста курса

Опубликовано: 09.09.2024 08:24 , Обновлено: 09.09.2024

Финансовые аналитики усмотрели на нынешнем белорусском рынке как минимум три значимых фактора, которые в среднесрочной перспективе могут способствовать повышению курса доллара. К началу сентября курс доллара укрепился на отметке в 3,17 рубля. Посмотрели, как, по мнению экспертов, ситуация будет развиваться в ближайшем будущем.

По словам финансового аналитика Александра Шкута, нынешний курс белорусского рубля держится в “сбалансированных значениях” и предпосылок для его резких колебаний пока нет. В комментарии порталу OfficeLife специалист озвучил прогнозный диапазон, в котором, по его мнению, будет держаться доллар в ближайшее время “при отсутствии каких-либо существенных шоков”: от 3,15 до 3,25 рубля за доллар.

Однако в среднесрочной перспективе эксперты усмотрели ряд факторов, которые могут спровоцировать ослабление белорусского рубля и, как следствие, увеличение курса доллара.

Одним из главных факторов Шкут назвал рост реальных зарплат . Согласно официальной статистике, в июле зарплаты белорусов подросли на 15,4% (по сравнению с июлем 2023 года), тогда как месяцем ранее рост зарплат составлял ещё 11,2%.

[info_b]По данным Национального статистического комитета Беларуси, номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в июле выросла на 85,1 рубля, по сравнению с июнем — с 2270 до 2355,1 рубля. Это рекордное значение — предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2023 года (тогда средняя зарплата белорусов составляла 2271 рубль). При этом увеличилась и разница между средней зарплатой в столичном Минске, который традиционно оказался в лидерах по уровню средней зарплаты, и другими регионами страны.[/info_b]

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По словам специалиста, при растущих зарплатах повышается спрос на импортные товары, что приводит к естественному увеличению импорта, на который требуется дополнительная валюта. Рост затрат импортеров, по словам Шкута, будет ослаблять белорусский рубль.

Второй фактор роста курса доллара в Беларуси озвучили аналитики портала Select.by. По их мнению, этому будет способствовать ослабление российского рубля из-за наметившегося дефицита китайских юаней в России.

Российские эксперты в комментарии порталу РБК на прошлой неделе объясняли нехватку юаней на внутреннем рынке снижением притока выручки экспортеров на фоне проблем с трансграничными платежами.

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“Но ситуация там остается крайне неопределенной, поэтому на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ ) возможны значительные колебания курсов валют”, - предупредили обозреватели Select.by.

Они также назвали третий значимый фактор, влияющий на рост курса доллара в Беларуси - это превышение спроса на валюту над предложением на БВФБ. Эксперты связывают это в первую очередь с более быстрым ростом импорта, по сравнению с экспортом, который также растёт, но не такими быстрыми темпами.

Это привело к тому, что сальдо внешней торговли товарами в июле ушло в глубокий минус: -561,6 млн долларов по сравнению с -116,6 млн долларов в июне. Впрочем, специалисты подчёркивают, что во второй половине 2024 года, если на рынке не произойдёт никаких “шоков”, прогнозируется улучшение в сфере экспорта.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июле Национальный банк Беларуси отчитался о принятии дополнительных мер по поддержанию ценовой и финансовой стабильности в стране. В пресс-службе финансового регулятора рассказали, какие два решения в области денежно-кредитной политики должны “придать дополнительный импульс процессам девалютизации белорусской экономики”.

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