Доллар подорожает? Эксперт назвал два негативных фактора для «плавного» повышения курса в Беларуси

Опубликовано: 22.07.2024 09:06 , Обновлено: 22.07.2024

Финансовый аналитик Александр Шкут назвал два негативных фактора, которые в ближайшее время могут негативно сказаться на котировки российского рубля и, как следствие, привести к ослаблению национальной валюты Беларуси и росту курса доллара.

По словам Шкута, в настоящее время на белорусский рубль влияет ряд “разнонаправленных факторов” - поддерживает национальную валюту некоторое повышение процентных ставок на финансовом рынке, а вот колебание курса российского рубля, наоборот, тянет белорусский рубль вниз.

Российские финансовые регуляторы также стремятся сдерживать колебания котировок российского рубля. В частности, в конце июля ожидается повышение ключевой ставки Банком России на 100−200 базисных пунктов. Это, по словам аналитика, повышает привлекательность российской валюты и поддерживает ее курс. При этом Шкут назвал два негативных фактора, которые, как ожидается, отрицательно повлияют на котировки российского рубля.

“Так, российским правительством была снижена норма обязательной продажи валюты экспортерами с 60 до 40%. Также после введенных санкций импортеры начали подстраиваться под новые реалии рынка: импорт в России будет восстанавливаться, что повлечет увеличение расходов в иностранной валюте, а это негативно повлияет на курс”, - прокомментировал специалист порталу Office Life.

Шкут также выразил уверенность в том, что в среднесрочной перспективе превалировать будут именно негативные факторы, поэтому в ближайшие месяцы следует ожидать “плавного ослабления” как российского, так и белорусского рубля к иностранным валютам.

Между тем, пока на валютном рынке Беларуси наблюдается ровно обратная ситуация: только за прошлую неделю доллар подешевел относительно рубля на 0,85%. По сравнению с началом года курс доллара просел на 0,20% и на выходные белорусы ушли с официальным обменным курсом в 3,17 рубля за доллар.

По мнению обозревателей портала Myfin.by, это “косвенно подтверждает мнение, что процесс дедолларизации идёт”. На этой неделе, по их прогнозу, российский рубль также укрепится, что приведёт к дальнейшему снижению обменного курса доллара США в Беларуси до 3,16 рубля за доллар.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Национальный банк Беларуси принял дополнительные меры по поддержанию ценовой и финансовой стабильности в стране. В пресс-службе финансового регулятора рассказали, какие два решения в области денежно-кредитной политики должны “придать дополнительный импульс процессам девалютизации белорусской экономики”.

Нацбанк решил «придать дополнительный импульс» девалютизации экономики Беларуси. Как?