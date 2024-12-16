"Там в косточках золотой листок" — Белоруска заметила в магазине абрикосы почти по 100 руб. за кг. Комментаторы в TikTok объяснили

🎥 Видео

Опубликовано: 16.12.2024 09:58 , Обновлено: 25.04.2025

В одном из белорусских гипермаркетов покупательница заметила "шок-цену" на обычные абрикосы — по 94,79 BYN за килограмм. Она выложила видео в TikTok, где показала стоимость 2 штук и рассказала, какие они по вкусу. Комментаторы попытались объяснить, с чем связана такая цена.

Так, дорогие абрикосы обнаружили в столичном ProStore.

“Рубрика “шок-цены” в Минске. Абрикосики почти за 100 рублей килограмм. Как вы думаете, сколько стоит одна штука. Сейчас мы это проверим?” — начала видео белоруска.

Далее она пошутила, что “как богатый человек взяла сразу две штуки”. За 74 грамма фруктов ей пришлось заплатить 7 рублей.

“Ну вот, я пришла домой, мы попробовали. Ничего особенного в этих абрикосах нет”, — резюмировала покупательница.

В комментариях под видео некоторые пользователи TikTok заявили, что “надо фрукты есть все по сезону”.

“А что, зимой в Беларуси сезон абрикосов, чтобы они были дешевле? Почему все бегают по магазинам: “ах клубника дорогая, ах у малины не подъемная цена”. Ау, люди, сейчас зима”, — написала одна женщина.

“Захотели зимой абрикосы - платите или ждите лето”, — отметила другая пользовательница.

“В магазинах абрикосы и летом-то невкусные. Какая глупость покупать их не в сезон ???” — выразил мнение еще один комментатор.

[info_b]Отметим, что сезон абрикосов в теплых (средиземноморских) странах стартует в марте и заканчивается примерно в июле. А в России, например, фрукты поспевают в конце марта-июне. В Беларуси же они созревают под август (однако все зависит от сорта). [/info_b]

Другие комментаторы поддержали автора видео и возмутились такой стоимости абрикосов.

“Там в косточках золотой листок надо доставать?”, — пошутил один из них.

“Цены заломили в магазинах до неба, думают, что мы все богатые”, — написал второй пользователь.

“Это не цены, сумасшедший дом”, — посчитал третий.

А кто-то предложил купить курагу (тот же абрикос, но сушеный) - “по 10 рублей” за килограмм.

Какие фрукты зимой можно купить в Беларуси недорого?

Вместо дорогих абрикосов белорусы могут купить другие экзотические фрукты, гораздо дешевле. Это, например (цены согласно сайту Edostavka):

хурма - от 5 рублей за килограмм (например, узбекская “Королек”);

мандарины - от 5,69 за кг (например, египетские);

бананы - от 4,59 за кг (эквадорские);

апельсины - от 5, 99 за кг (египетские);

киви - от 7,82 за кг (иранские);

ананас - от 8,69 за кг (Коста-Рика);

помело - от 6,99 за кг (Китай).

Ранее Telegraf.news писал, что белорус заметил в одном из магазинов ягоды желто-оранжевого цвета, которые продают почти за 103 рубля за 1 кг. Однако поразило его не только это, но и наполнение 100-граммовой корзинки за 10,29 рублей. Что это за ягоды, которые называют “китайскими”, чем полезны и стоит ли покупать?

В белорусских магазинах заметили «китайскую ягоду» по 103 рубля за кг. Стоит ли покупать «корзинки с одной шелухой»?