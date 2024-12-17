До 60%. Белорусские магазины обрушили цены на кальмары, консервы, курицу, фрукты. Где "душевная распродажа"?

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Опубликовано: 17.12.2024 16:54 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусский интернет-магазин Edostavka объявил "душевную распродажу" перед праздниками со скидками до 60% на десятки разных товаров, причем как продовольственных, так и тех, которыми можно украсить свой дом к Новому году. Рождественские скидки на продукты для праздничного стола подготовила торговая сеть Green. Также закупиться перед наступлением 2025-го позвали торговые сети "Санта", "Алми" и "Хит".

Edostavka

Вот какие [link href=“https://edostavka.by/actions/sale?lc=2#modal-opened&product_preview=null” target=“_blank” rel=“noopener”] товары [/link] в Edostavka на “душевной распродаже” (по какое число она будет действовать, не сказали):

Го­ро­шек зе­ле­ный Natur Bravo кон­сер­ви­ро­ван­ный , моз­го­вые сорта, 420 г - 2,29 рубля (-27%). Сти­раль­ный по­ро­шок Ariel Automat Lenor Fresh, 2,5 кг - 19,79 (-18%). Ма­ко­вая масса Helcom с су­хо­фрук­та­ми, 380 г - 7,53 рубля (-40%). Минтай сушено-вя­ле­ный «Астра­хан­ки­на рыбка» со­лом­ка, 40 г - 2,39 (-60%). Набор конфет «Кон­фе­ты с сек­ре­то­м», 400 г - 24,99 (-29%). Гла­зурь кон­ди­тер­ская «Gurmina» шо­ко­лад­ная, 100 г - 2,15 (-56%). Набор но­во­год­них укра­ше­ний «Ло­шад­ка-ка­чал­ка», 6х8 см, 3 шт. - 4,99 (-39%). Елка ис­кус­ствен­ная белого цвета, 60 см - 15,99 (-41%). Укра­ше­ние но­во­год­нее Hogge Home еди­но­рог, 8х5,5х8,8 см - 5,19 (-49%). Кок­тейль «Эко­лай­н» из тро­пи­че­ских фрук­тов, 565 г - 5,19 (-16%). Су­ве­нир но­во­год­ний «Дед Мороз/Сне­го­ви­к» све­тя­щий­ся, 8,8 см - 9,39 (-40%). Жа­ров­ня DomiNado A24, 32 см - 17,99 (-32%). Кофе рас­тво­ри­мый Merrild Gold Instant, 200 г - 30,65 (-18%). Кон­сер­вы мясные «Го­вя­ди­на ту­ше­на­я» 1-го сорта, 338 г - 5,39 (-15%). Масло рап­со­вое Ibero ра­фи­ни­ро­ван­ное с до­бав­ле­ни­ем олив­ко­во­го масла нера­фи­ни­ро­ван­но­го, 500 мл - 17,85 (-21%). Шпроты Vegan Life в масле, 160 г - 9,29 (-15%). Кон­сер­вы рыбные EcoFood форель ра­дуж­ная в соб­ствен­ном соку, 240 г - 18,65 (-33%). И не только.

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Green

Тем временем торговая сеть Green [link href=“https://www.green-market.by/shares/rozhdestvo-s-green” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] закупиться перед празднованием католического Рождества у них и снизила цены в своих магазинах на:

клементин, 1 кг - 6,99 рубля,

помело, 1 кг - 5,99,

креветки “Королевские” 50/70 с пряностями, с головой, 1 кг - 20,99,

буженина для запекания, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 17,99,

филе горбуши, 1 кг - 15,99,

миндаль “Green nuts” ядра жареные, 1 кг - 35,89,

набор приправ “Местное известное” Gold Collection, 305 г - 23,99,

горошек (420 г) и кукурузу (400 г) Veles - 2,59,

кальмар командорский “Санта Бремор”, 500 г - 4,99,

апельсин в сетке, 1 кг - 6,99 рубля,

курица, фаршированная грибами, 1 кг - 16,99.

Предложенная акция будет действовать только три дня: 20, 21 и 22 декабря . Также в магазинах Green по 8 января сделали скидку 30% на новогодние наборы конфет “Коммунарка” и “Спартак”.

“Санта”

В магазинах торговой сети “Санта” тоже [link href=“https://www.santa.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/ay-da-tsena/” target=“_blank” rel=“noopener”] можно закупиться [/link] к Рождеству и Новому году. На “ай да цене” по 24 декабря эти продукты:

Форель “Санта Бремор” слабосоленая, 150 г - 10,99 рубля. Филе сельди “Санта Бремор, селедочка под шубу”, 400 г - 5,79. Колбаса “С коньяком”, сырокопченая салями, 1 кг - 25,49. Подарок “Навагодняя пошта”, 500 г - 14,99. Кофе молотый Lavazza Crema e Gusto, 250 г - 16,99. Кукуруза сладкая в зернах “Принцесса вкуса”, 400 г - 2,69. Горошек зеленый Green Ray нежный, 460 мл - 3,19 рубля. Оливки Оlivari, фаршированные креветками, 300 г - 5,69. Масло оливковое Ybarra Extra Virgin, 500 мл - 29,99. Карбонад “Домашний” варено-копченый, 1 кг - 17,99. Колбаса “Сервелат новый гродненский” салями варено-копченая, 1 кг - 12,99. Икра трески “Санта Бремор”, 130 г - 4,59. И не только.

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“Алми”

В супермаркетах и универсамах “Алми” на период с 19 по 22 декабря тоже объявили “топ-цены” на товары для праздничного стола. На акции клементин, тушка утенка, сыр, икра лососевых рыб, кета, креветки, тушка цыпленка-бройлера, стейк из говядины, ветчина, колбасы и пр. Цены можно посмотреть на скриншотах ниже.

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“Хит”

В дискаунтерах “Хит” по 22 декабря [link href=“https://hitdiscount.by/flyer/” target=“_blank” rel=“noopener”] предложили [/link] ощутить “хиты новогоднего настроения” со скидками на напиток Coca Cola (2 л - 3,79 рубля), апельсин (1 кг - 5,99), форель соленую “Рыбахит” (200 г - 11,99 рубля), кофе молотый Cafe mokka (500 г - 16,99), авокадо Sozrello (2 штуки, 250 г - 6,29), киви “Бабочка” (1 кг - 5,49), подарочные наборы конфет, свечи, шары и не только.

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” объявила “зимний марафон скидок” по 8 января на некоторые свои конфеты и шоколад. Посмотрели, как снизил стоимость сладостей зимой гомельский производитель “Спартак”.

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