До 60%. Белорусские магазины обрушили цены на кальмары, консервы, курицу, фрукты. Где "душевная распродажа"?
Белорусский интернет-магазин Edostavka объявил "душевную распродажу" перед праздниками со скидками до 60% на десятки разных товаров, причем как продовольственных, так и тех, которыми можно украсить свой дом к Новому году. Рождественские скидки на продукты для праздничного стола подготовила торговая сеть Green. Также закупиться перед наступлением 2025-го позвали торговые сети "Санта", "Алми" и "Хит".
Edostavka
Вот какие [link href=“https://edostavka.by/actions/sale?lc=2#modal-opened&product_preview=null” target=“_blank” rel=“noopener”] товары [/link] в Edostavka на “душевной распродаже” (по какое число она будет действовать, не сказали):
- Горошек зеленый Natur Bravo консервированный , мозговые сорта, 420 г - 2,29 рубля (-27%).
- Стиральный порошок Ariel Automat Lenor Fresh, 2,5 кг - 19,79 (-18%).
- Маковая масса Helcom с сухофруктами, 380 г - 7,53 рубля (-40%).
- Минтай сушено-вяленый «Астраханкина рыбка» соломка, 40 г - 2,39 (-60%).
- Набор конфет «Конфеты с секретом», 400 г - 24,99 (-29%).
- Глазурь кондитерская «Gurmina» шоколадная, 100 г - 2,15 (-56%).
- Набор новогодних украшений «Лошадка-качалка», 6х8 см, 3 шт. - 4,99 (-39%).
- Елка искусственная белого цвета, 60 см - 15,99 (-41%).
- Украшение новогоднее Hogge Home единорог, 8х5,5х8,8 см - 5,19 (-49%).
- Коктейль «Эколайн» из тропических фруктов, 565 г - 5,19 (-16%).
- Сувенир новогодний «Дед Мороз/Снеговик» светящийся, 8,8 см - 9,39 (-40%).
- Жаровня DomiNado A24, 32 см - 17,99 (-32%).
- Кофе растворимый Merrild Gold Instant, 200 г - 30,65 (-18%).
- Консервы мясные «Говядина тушеная» 1-го сорта, 338 г - 5,39 (-15%).
- Масло рапсовое Ibero рафинированное с добавлением оливкового масла нерафинированного, 500 мл - 17,85 (-21%).
- Шпроты Vegan Life в масле, 160 г - 9,29 (-15%).
- Консервы рыбные EcoFood форель радужная в собственном соку, 240 г - 18,65 (-33%).
- И не только.
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Green
Тем временем торговая сеть Green [link href=“https://www.green-market.by/shares/rozhdestvo-s-green” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] закупиться перед празднованием католического Рождества у них и снизила цены в своих магазинах на:
- клементин, 1 кг - 6,99 рубля,
- помело, 1 кг - 5,99,
- креветки “Королевские” 50/70 с пряностями, с головой, 1 кг - 20,99,
- буженина для запекания, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 17,99,
- филе горбуши, 1 кг - 15,99,
- миндаль “Green nuts” ядра жареные, 1 кг - 35,89,
- набор приправ “Местное известное” Gold Collection, 305 г - 23,99,
- горошек (420 г) и кукурузу (400 г) Veles - 2,59,
- кальмар командорский “Санта Бремор”, 500 г - 4,99,
- апельсин в сетке, 1 кг - 6,99 рубля,
- курица, фаршированная грибами, 1 кг - 16,99.
Предложенная акция будет действовать только три дня: 20, 21 и 22 декабря . Также в магазинах Green по 8 января сделали скидку 30% на новогодние наборы конфет “Коммунарка” и “Спартак”.
“Санта”
В магазинах торговой сети “Санта” тоже [link href=“https://www.santa.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/ay-da-tsena/” target=“_blank” rel=“noopener”] можно закупиться [/link] к Рождеству и Новому году. На “ай да цене” по 24 декабря эти продукты:
- Форель “Санта Бремор” слабосоленая, 150 г - 10,99 рубля.
- Филе сельди “Санта Бремор, селедочка под шубу”, 400 г - 5,79.
- Колбаса “С коньяком”, сырокопченая салями, 1 кг - 25,49.
- Подарок “Навагодняя пошта”, 500 г - 14,99.
- Кофе молотый Lavazza Crema e Gusto, 250 г - 16,99.
- Кукуруза сладкая в зернах “Принцесса вкуса”, 400 г - 2,69.
- Горошек зеленый Green Ray нежный, 460 мл - 3,19 рубля.
- Оливки Оlivari, фаршированные креветками, 300 г - 5,69.
- Масло оливковое Ybarra Extra Virgin, 500 мл - 29,99.
- Карбонад “Домашний” варено-копченый, 1 кг - 17,99.
- Колбаса “Сервелат новый гродненский” салями варено-копченая, 1 кг - 12,99.
- Икра трески “Санта Бремор”, 130 г - 4,59.
- И не только.
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“Алми”
В супермаркетах и универсамах “Алми” на период с 19 по 22 декабря тоже объявили “топ-цены” на товары для праздничного стола. На акции клементин, тушка утенка, сыр, икра лососевых рыб, кета, креветки, тушка цыпленка-бройлера, стейк из говядины, ветчина, колбасы и пр. Цены можно посмотреть на скриншотах ниже.
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“Хит”
В дискаунтерах “Хит” по 22 декабря [link href=“https://hitdiscount.by/flyer/” target=“_blank” rel=“noopener”] предложили [/link] ощутить “хиты новогоднего настроения” со скидками на напиток Coca Cola (2 л - 3,79 рубля), апельсин (1 кг - 5,99), форель соленую “Рыбахит” (200 г - 11,99 рубля), кофе молотый Cafe mokka (500 г - 16,99), авокадо Sozrello (2 штуки, 250 г - 6,29), киви “Бабочка” (1 кг - 5,49), подарочные наборы конфет, свечи, шары и не только.
Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” объявила “зимний марафон скидок” по 8 января на некоторые свои конфеты и шоколад. Посмотрели, как снизил стоимость сладостей зимой гомельский производитель “Спартак”.
До 59,5%. Белорусам предложили «зимний марафон скидок» на конфеты и шоколад