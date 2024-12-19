На сколько подорожали продукты в Беларуси за 2024 год? Рассчитали «индекс оливье» и «шубы»

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Опубликовано: 19.12.2024 07:26 , Обновлено: 19.12.2024

Если вы уже начали закупать продукты к новогоднему столу, наверняка вас уже посещала мысль о том, что «в прошлом году было дешевле». Эта субъективная оценка, свойственная практически всем покупателям. Чтобы понять, на сколько в реальности подорожали продукты, по сравнению с прошлым годом, мы взялись посчитать для вас индекс оливье (а заодно и «Селедки под шубой») на основании статистических данных Белстата.

Во второй половине декабря, как правило, белорусы начинают активно закупать продукты к новогоднему столу. Безусловно, каждой хозяйке хочется порадовать родных на праздник чем-то необычным. Однако, непременно будут на столе и традиционные и любимые большинством блюда – незабвенный салат оливье и “Селёдка под шубой”.

И если сами блюда не меняются из года в год, то цены на продукты для их приготовления отнюдь не стоят на месте. Покупателям кажется, что цены постоянно ползут вверх, но что говорят данные Белстата? Оценить это можно благодаря так называемому индексу оливье.

Индекс оливье начали использовать сравнительно недавно в качестве неофициального, но очень наглядного способа определения реальной инфляции. Индекс считается показательным в том числе потому, что в состав этого традиционного «новогоднего» салата не включены никакие деликатесы, а только привычные продукты, которые есть в рационе большинства белорусов и в будни.

Во сколько обойдётся оливье образца 2024 года?

Для расчёта индекса оливье, как правило, берут общую стоимость продуктов по единому рецепту на четыре порции. В прошлом году мы брали за основу традиционную версию салата, без лука – будем придерживаться этой рецептуры и в этом году.

Итак, для приготовления классического салата оливье на 4 порции потребуется:

4 средних картофелины отварные,

4 куриных яйца,

1 морковка отварная,

300-400 г вареной «докторской» колбасы,

4 средних маринованных огурца,

1 банка зеленого консервированного горошка весом 200-250 г,

3-4 ст. л. майонеза,

молотый черный перец и соль по вкусу.

Чтобы рассчитать, как изменилась стоимость продуктов, необходимых для приготовления оливье, мы обратились к официальным цифрам Национального статистического комитета. Лишь цены на горошек пришлось брать собственно на торговых площадках, поскольку цены на эту позицию Белстат не отслеживает. Для расчёта мы, как и в прошлом году, брали минимальные доступные цены на рынке, ориентируясь на сервис доставки популярной торговой сети.

Поскольку данные по декабрьским ценам Белстат опубликует только в январе, мы рассматривали статистические данные за ноябрь. Стоимость соли и перца в расчёт не брали ввиду их малого количества.

Наименование Цена декабрь 2023 Цена ноябрь 2024 Разница в % Картофель 0,84 руб. 1,04 руб. +23,8% Яйца 3,26 руб. 3,45 руб. +5,8% Морковь 1,15 руб. 1,00 руб. -15% Колбаса вареная высшего сорта 9,34 руб. 9,7 руб. +3,8% Огурцы маринованные 5,66 руб. 6,45 руб. +14% Горошек 1,5 руб. 1,35 руб. -11% Майонез 8,96 руб. 9,11 руб. +1,7%

Исходя из граммовки, указанной в рецепте выше, чтобы приготовить оливье в 2023 году, нужно было потратить минимум:

0,34 +1,3 + 0,115 + 3,736 + 2,3 +1,5 + 1,8 = 11,09 рубля .

В 2024 году за такой же салат придётся отдать следующую сумму:

0,42 + 1,38 + 0,1 + 3,88 + 2,58 + 1,35 + 1,82 = 11,53 рубля .

Таким образом, наши расчёты показали, что салат оливье за 11 месяцев подорожал на 3,97% .

Кстати, в прошлом году подорожание оливье по сравнению с 2022 годом было примерно в таком же диапазоне – цена выросла на 3,37%.

«Это много или мало?» — В МАРТ рассказали на сколько подорожал салат Оливье в Беларуси за 2023 год. А мы проверили

На сколько подорожала к Новому году «шуба»?

В этом году мы решили не ограничиваться индексом оливье и подсчитали, на сколько подорожал с начала года ещё один обязательный элемент новогоднего стала – “Селёдка под шубой”. Для удобства расчётов мы также решили взять классический рецепт в расчёте на 4 порции:

2 картофелины отварные,

4 куриных яйца,

2 морковки отварные,

2 свеклы отварные,

1 луковица,

400 г сельди,

3-4 ст. л. майонеза,

молотый черный перец и соль по вкусу по вкусу.

Наименование Цена декабрь 2023 Цена ноябрь 2024 Разница в % Картофель 0,84 руб. 1,04 руб. +23,8% Яйца 3,26 руб. 3,45 руб. +5,8% Морковь 1,15 руб. 1,00 руб. -15% Свекла 1,1 руб. 0,99 руб. -11% Лук репчатый 1,56 руб. 1,37 руб. -13,9% Сельдь 8,92 руб. 10,04 руб. +12,6% Майонез 8,96 руб. 9,11 руб. +1,7%

В пересчёте на граммы, стоимость тарелки «шубы» в 2023 году составляла:

0,168 + 1,3 + 0,23 + 0,275 +0,156 + 3,568 + 1,792 = 7,5 рубля .

В 2024 году за такой же салат придётся отдать следующую сумму:

0,2 + 1,38 + 0,2 + 0,2475 +0,137 + 4,016 + 1,822 = 8 рублей .

Таким образом, наши расчёты показали, что “шуба” за 11 месяцев подорожала на 6,7% .

Подводя итоги, отметим, что стоимость обоих салатов за год подросла: оливье – на 44 копейки, селедка под шубой – на 50 копеек. В процентном соотношении подорожание оливье уложилось в прогнозные показатели инфляции, утверждённые правительством в начала 2024 года, а вот «шуба» вышла за рамки.

Напомним, согласно расчётам властей, инфляция в этом году не должна превысить 6%. Впрочем, согласно данным Белстата за ноябрь, рост цен на продовольственные товары относительно ноября 2023 года составил те самые 6,7%, на которые подорожала «шуба».