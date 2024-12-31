Чем заменить майонез в новогодних салатах? Нашли 5 заправок, благодаря которым вкус не пострадает

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Опубликовано: 31.12.2024 13:16 , Обновлено: 31.12.2024

Майонез - один из самых популярных соусов, без которого многие белорусы просто не могут представить любимые салаты. Однако во время подготовки к Новому году он может внезапно закончится, а идти в магазин за новым времени нет. К тому же, этот соус очень калориен и в тандеме с мясом и другими маслами может стать причиной выработки плохого холестерина. К счастью, майонезу всегда можно найти альтернативу в виде других заправок. Чем же его заменить, чтобы вкус блюд не пострадал?

[info_b]Материал впервые опубликован 12.12.2024 года. Отредактирован 31.12. 2024[/info_b]

В состав майонеза, как правило, входят:

растительное масло;

яичный желток;

горчица;

уксус (или лимонный сок + соль + сахар).

Многие делают его в домашних условиях, однако подходящие ингредиенты для этого не всегда есть под рукой. Ранее Telegraf.news публиковал рецепт майонеза, который можно сделать самим, без сырых яиц. Ниже вы найдете еще один рецепт домашнего майонеза.

Больше никаких сырых яиц. Вот как приготовить домашний майонез по-другому

В чём вред майонеза?

Майонез — популярная заправка для многих блюд и соус, без которого многие просто не могут представить большинство новогодних салатов. Однако его потребление может быть связано с рядом негативных последствий для здоровья.

Во-первых, высокое содержание жиров и калорий делает майонез потенциальным врагом тех, кто борется с лишним весом. Большинство майонезов изготавливаются на основе растительных масел, что может увеличивать уровень насыщенных жиров в рационе. Так, в одной ложке майонеза содержится 1,6 грамма насыщенных жиров. При этом суточная норма таких жиров при потреблении 2000 калорий в день составляет менее 22 граммов. Всё это увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Во-вторых, многие коммерческие варианты содержат консерванты, искусственные добавки и сахар, что может приводить к развитию аллергий, появлению диабета, а также других побочных эффектов, включая головные боли, слабость и тошноту.

Частое употребление майонеза может спровоцировать увеличение уровня холестерина, что в дальнейшем может повысить риск возникновения инсультов и сердечного приступа.

Чем можно заменить майонез?

Во многих салатах и прочих блюдах майонез можно успешно заменить более полезными и не менее вкусными соусами и маслами. Вот некоторые из лучших вариантов:

Греческий йогурт

Это отличная замена майонезу, особенно в салатах. Густая текстура и возможность сочетать греческий йогурт с любимыми специями делают его привлекательным выбором. Он богат белком и питательными веществами, такими как витамины А, Е, С и минералы. Это здоровая альтернатива, калорийность которой составляет около 70 калорий на столовую ложку.

Сметана

Более легкая и менее жирная альтернатива майонезу. Ее можно смешать с горчицей, чесноком, зеленью или лимонным соком для более интересного вкуса.

Оливковое масло

Оливковое масло рекомендуется многими диетологами. Оно не только полезно, но и может использоваться в качестве основы для заправок. Оливковое масло богато витамином Е и жирными кислотами омега-3 и омега-6. Оно поддерживает работу сердца и сосудистой системы.

Добавить оливковое масло в салат, например, в винегрет, — это простой способ придать ему вкус и пищевую ценность.

Песто

Соус песто готовится из базилика, чеснока, орехов и пармезана. Такая заправка может стать интересной заменой майонеза в салатах. Он сочетает в себе свежесть трав и интенсивность вкуса, а универсальность делает его пригодным для многих блюд.

Соус из авокадо

Авокадо имеет высокую пищевую ценность и нежную маслянистую текстуру, схожую с майонезом. Его можно использовать для приготовления сливочных заправок для салатов. Например, можно взбить в блендере мякоть авокадо с творожным сыром или сливками.

Добавьте в такой соус лимонный сок, свежую зелень, чеснок и поиграйтесь с солью и специями. Отрегулируйте густоту соуса оливковым маслом при необходимости, и универсальная добавка для многих блюд будет у вас в распоряжении. Она значительно полезнее за счет здоровых жиров, витаминов и минералов.

Хумус

Хумус, приготовленный из нута, тахини, оливкового масла и специй, — еще одна полезная альтернатива майонезу. Он содержит клетчатку, растительный белок и полезные жиры. Его восточный вкус обогатит любой салат.

С этим соусом вы забудете про кетчуп. Как приготовить лучшую добавку к мясу на гриле и не только?

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Дополнительные идеи:

Винный уксус: Добавит салату кислинку и пикантность.

Соевый соус: Для азиатских салатов.

Мед: Добавит сладости и глубины вкусу.

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Как приготовить домашний майонез?

Если же вы совсем не хотите отказываться от майонеза в любимых блюдах, то можете приготовить этот соус самостоятельно, чтобы сделать его более полезным. Надо признать, что вред магазинного майонеза во многом обусловлен низким качеством продуктов, использованных для его изготовления, а также большим количеством консервантов, подсластителей и стабилизаторов.

Домашний майонез — продукт, в качестве которого вы будете уверены. Одним из таких рецептов поделилась диетолог Марина Белова в TikTok.

Ингредиенты:

1 яйцо,

1 ч.л. лимонного сока,

200 мл. оливкового масла,

1 ч.л. соли,

1 ч.л. горчицы.

Приготовление:

Смешайте основные ингредиенты и взбивайте блендером, постепенно и частями вливая оливковое масло. Чтобы соус получился пышным и густым, взбивайте его в высокой ёмкости, вроде стакана. Оливковое масло перед готовкой лучше охладить в морозильнике.

[info_b]Готовый соус можно хранить в холодильнике в течение 2 недель и использовать для салатов и других блюд. Однако помните, что даже домашний майонез стоит употреблять умеренно.[/info_b]

Раннее Telegraf.news писал о том, что часто придумать, каким соусом разнообразить блюдо, не так и просто, и вы можете снова потянуться к привычному, хоть уже и порядком поднадоевшему майонезу. Однако не стоит спешить. С появлением свежего укропа вы можете создать вкусный соус, который удачно сочетается со многими горячими блюдами и закусками, будь то мясо, картофель, яйца или рыба. Этот соус придаст новые нотки вкуса привычным блюдам, вынудив их быстрее покинуть ваши тарелки. Он прост в приготовлении и изыскан на вкус. Как же его сделать?

Вы больше не захотите использовать майонез. Как приготовить идеальный соус для горячих блюд?