Доходы белорусов выросли на 9,6% за год - Белстат. А что в Польше, Литве, России?

📊 Анализ

Опубликовано: 16.07.2024 19:34 , Обновлено: 16.07.2024

Национальный статистический комитет Беларуси сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы населения за первые пять месяцев 2024 года выросли на 9,6% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Посмотрели, как изменились в 2024-м доходы в странах-соседках Беларуси.

В Белстате расписали, что является источником доходов белорусов (по состоянию на январь-май 2024 года):

64,6% - оплата труда,

22,4% - пенсии, пособия, стипендии,

7,9% - доходы от предпринимательской деятельности,

5,1% - доходы от собственности и прочие.

У Белстата также есть информация, на что уходят деньги белорусов. Вот данные за первый квартал (январь, февраль и март) 2024 года:

продукты питания - 35,3% от общей суммы расходов,

алкоголь и табачные изделия - 2,6%,

одежда, обувь - 5,9%,

жилье - 10,6% (на жилищно-коммунальные услуги - 6,9%),

предметы домашнего обихода, бытовая техника - 5,9%,

здравоохранение - 6,8%,

транспорт - 10,8% (на общественный транспорт - 2,2%),

информация и связь - 7,1%,

культура, отдых и спорт - 3,5%,

образование - 1,9%,

гостиницы, кафе и рестораны - 3,6% (на общественное питание - 3,5%),

прочие товары и услуги - 6%.

Рост зарплат в Польше

По данным Центрального статистического офиса в Польше, которые передало издание Interia, средняя зарплата в стране в первом квартале 2024 года составила 8147,38 злотого (6782,71 белорусского рубля, $2072,02). Реальный прирост зарплаты за год - 11,7%.

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Самые высокооплачиваемые специалисты в польском частном секторе - это работники IT-отрасли. Их средняя зарплата за первый квартал 2024 года - 13,87 тыс. злотых (11,5 тыс. рублей, $3528). В госсекторе наиболее высокооплачиваемые работники - представители финансовой и страховой отраслей, их средняя зарплата составила 13,42 тыс. злотых (11,16 тыс. рублей, $3409).

Рост реальных доходов в России

Медиахолдинг РБК сообщил в апреле 2024 года со ссылкой на Росстат о росте реальных располагаемых доходов россиян на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. В то же время темпы роста замедлились по сравнению с четвертым кварталом 2023-го, когда реальные располагаемые доходы увеличились на 7% год к году.

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Доходы выросли на фоне увеличения реальных заработных плат. Так, по данным Росстата, средняя зарплата в РФ в феврале 2024-го составила 78,4 тыс. российских рублей (2839,75 белорусских, $888). А средний размер пенсионного обеспечения в январе-марте 2024 года составил 20,8 тыс. российских рублей (753,4 белорусских, $235,6). И это падение на 0,1% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

Увеличение доходов в Литве

Как рассказала газета Verslo žinios, средний доход жителей Литвы в феврале 2024-го был на 12,3% выше, чем годом ранее. “Наибольшее влияние оказывает рост минимальной месячной зарплаты и значительное увеличение финансирования отдельных работников бюджетной сферы (специалистов в сфере образования, здравоохранения)”, - рассказал экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

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По его словам, зарплаты судей в стране за год выросли на 66%. Также увеличились зарплаты:

врачей (+20%),

медсестер (+16%),

водителей грузовиков (+16%),

охранников, учителей, поваров (+14%),

официантов (+13%),

строителей, журналистов, продавцов, менеджеров по продажам и маркетингу (+12%).

Ранее Telegraf.news приводил статистику Белстата по зарплатам белорусов в мае 2024 года. Так, значение номинальной средней зарплаты в этом месяце в сравнении с апрелем выросло на 36,7 рубля — до 2219,2 рубля. При этом специалисты зафиксировали снижение зарплаты в Минске второй месяц подряд.

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