Средняя зарплата минчан продолжила падать в мае. На сколько приблизились к столичной зарплате в регионах?

📊 Анализ

Опубликовано: 25.06.2024 15:31 , Обновлено: 25.06.2024

Значение номинальной средней зарплаты белорусов в мае выросло, по сравнению с апрелем, на 36,7 рубля - до 2219,2 рубля. При этом средняя зарплата минчан второй месяц подряд сокращается, как следует из свежего ежемесячного отчёта Национального статистического комитета (Белстата) за минувший месяц. Посмотрели, как обстоит ситуация в белорусских регионах и на сколько зарплаты там приблизились к столичным показателям.

Увеличение среднего показателя заработной платы в Беларуси в мае обеспечивалось за счёт роста зарплат в регионах. Так, по сравнению с апрелем средние зарплаты подросли:

на 89,3 рубля до 2254,4 рубля - в Минской области,

на 65,2 рубля до 1905,9 рубля - в Витебской области,

на 44,6 рубля до 1860,3 рубля - в Могилевской области,

на 40,9 рубля до 2022,4 рубля- в Гомельской области,

на 28 рублей до 1945,6 рубля - в Брестской области,

на 8,4 рубля до 2008 рублей - в Гродненской области.

А вот столица заметно выбивается из этой статистики - здесь средняя зарплата в мае оказалась ниже апрельской, причём такая тенденция наблюдается уже второй месяц подряд. В результате по итогам мая показатель средней зарплаты до вычета налогов в Минске составил 2940,7 рубля, то есть на 2 рубля ниже, чем в апреле.

Минус 670,4 рубля за месяц. Как изменились средние зарплаты в самых высокооплачиваемых сферах экономики?

Что касается распределения уровня средних зарплат по видам экономической деятельности, то в мае традиционно лидировала сфера информации и связи. Работники этой сферы получали в среднем 5342,1 рубля . Впрочем, и здесь наблюдается тенденция к понижению - ещё в апреле работники сферы информации и связи получали на 60,5 рубля больше, а по сравнению с мартом, когда средняя зарплата у них составляла 6012,5 рубля, падение и вовсе составило ощутимые - 670,4 рубля .

Петришенко объявил о рекордном росте доходов белорусов. Кто получил больше всего?

На втором месте по уровню оплаты остаётся сфера финансовой и страховой деятельности. Работники этой сферы в среднем получали в мае 3289,8 рубля , то есть на 514 рубля меньше, чем месяцем ранее.

А вот сфера с самыми низкими средними зарплатами в мае сменилась - теперь на последней строчке в статистике Белстата оказались работники сферы творчества, спорта, развлечения и отдыха — они зарабатывали в среднем 1539,6 рубля в прошлом месяце. В апреле эту строчку занимала сфера услуг по временному проживанию и питанию - за месяц средняя зарплата в этой сфере подросла на 116,8 рубля до 1621,7 рубля .

Ранее Telegraf.news рассказал, что эксперты Евразийского банка развития в конце мая отметили, что рост зарплат за месяц ускорился, и объяснили, как это может отразиться на ценах для потребителей.

В Беларуси ускорился рост зарплат. В ЕАБР объяснили, как отразится на ценах