В ЕС назвали самые бедные и богатые страны. На каком месте соседи Беларуси — Польша, Литва и Латвия?

Опубликовано: 24.06.2024 09:51 , Обновлено: 28.01.2025

Экономисты из Швейцарии опубликовали рейтинг самых бедных и богатых стран Евросоюза. Интересно, что в некоторых государствах разница в доходах на одного человека отличается в 10 раз. За основу статистики эксперты взяли стоимость недвижимости и покупательскую способность населения той или иной страны.

По информации европейских экономистов, наименее обеспеченные страны находятся в Восточной Европе и на Балканах. Например, в Дании состояние на одного человека в среднем в девять раз выше, чем в Румынии. Немного лучшей статистикой могут похвастаться граждане Болгарии, после которых идёт соседняя Польша. Так, наиболее бедные страны ЕС в 2022 году выглядели так:

Румыния (42 тысячи евро на человека); Болгария (44 тысячи евро на человека); Польша (50 тысяч евро на человека); Венгрия (56 тысяч евро на человека); Словакия (58 тысяч евро на человека).

Литва в рейтинге самых бедных стран Евросоюза заняла 6 место (66 тысяч евро на человека), а Латвия — 10 место (92 тысячи евро на человека).

В то же время отчёт о мировом богатстве показал, что на фоне других частей мира страны ЕС живут вполне неплохо. Например, об уровне Румынии Турция может только мечтать — там среднее состояние составляет около 17 тысяч евро. В свою очередь, в Боснии и Герцеговине или Сербии речь идёт о 32 тысячах евро на человека, передало издание Business Insider.

Наиболее богатые страны Евросоюза в 2022 году:

Люксембург (556 тысяч евро на человека); Дания (389 тысяч евро на человека); Нидерланды (340 тысяч евро на человека); Бельгия (335 тысяч евро на человека); Франция (296 тысяч евро на человека).

Ранее Telegraf.news писал, что эксперты из Британии провели исследование, в ходе которого составили рейтинг стран с самым дорогим и дешёвым Интернетом. Специалисты взяли в расчёт среднюю стоимость 1 ГБ мобильных данных, которую рассчитывали исходя из 5600 тарифных планов по всему миру.

На каком месте Беларусь в рейтинге стран с самым дешёвым Интернетом? А соседние Польша, Литва и Россия? Посмотрели в международном рейтинге