В Польше объявили о рекордно низкой безработице за всю историю. А если сравнить с Беларусью?

Опубликовано: 25.06.2024 17:14 , Обновлено: 25.06.2024

Главное статистическое управление Польши объявило о рекордно низком уровне безработицы за всю историю: в мае 2024 года её зафиксировали на уровне 5%. Число безработных поляков, которые встали на учёт, составило 777 тысяч человек — это на 26 тысяч меньше, чем в прошлом году.

Экономисты подчеркнули, что безработица на уровне 5% является самым низким результатом за всю историю страны. Кроме того, по их мнению, летом этот показатель может улучшиться, а вот зимой снова произойдёт спад: это связано с меньшим количеством сезонных работ. При этом экономисты обратили внимание, что количество новых вакансий в офисах остаётся на том же уровне, что и раньше.

По мнению экспертов, спрос на новых работников по-прежнему остаётся ограниченным. При этом наибольшее количество вакансий появляется в сфере услуг, а вот количество занятых в промышленности, наоборот, снижается, передало польское издание Bankier.

Согласно прогнозам специалистов, к 2025 году среднегодовой уровень безработицы, рассчитанный по методологии Евростата, снизится с 3% до 2,9%, что по-прежнему будет являться одним из самых низких показателей в Европе.

А что у нас?

По данным Национального статистического комитета, за первый квартал 2024 года уровень безработицы в Беларуси составил 3,3% от числа трудоспособного населения. Безработных мужчин оказалось больше (3,5%), чем безработных женщин (3%). При этом количество “тунеядцев”, на основании данных Белстата, составило 6,78% от всей рабочей силы в Беларуси.

Помимо этого, за четыре года белорусская экономика лишилась почти 200 тысяч занятых: в 2020-м их число составляло 4,3196 миллиона, а в 2023 – 4,1522 миллиона. Можно предположить, что отчасти это связано с уменьшением населения страны. Согласно официальной статистике, ещё в 1994 году в Беларуси проживало 10,23 миллионов человек. По данным на 1 января 2024 года, число белорусов составило 9,156 миллионов человек.

К слову, ближайшая перепись населения ожидается в 2030 году. Согласно требованиям ООН, учёт граждан должен проводиться раз в 10 лет. Предыдущая перепись, напомним, была в 2019 году.

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