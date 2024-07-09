ЕФСР спрогнозировал замедление роста зарплат бюджетников в Беларуси. Почему?

Опубликовано: 09.07.2024 13:32 , Обновлено: 09.07.2024

Аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития предрекли белорусам замедление роста зарплат, за счёт чего страна выйдет на профицит бюджета в 2025 году. Вместе с этим эксперты подчеркнули, что уровень инфляции в Республике "достаточно стабильный". По их словам, к концу 2024 года этот показатель должен закрепиться на уровне 5,8%.

“В последующие годы предполагается, что власти будут нацелены на поддержание инфляции около 5%. В таких условиях в 2024 году прирост широкой денежной массы, по нашим оценкам, замедлится до 15,7% в 2024 году и до 9-12% в последующие годы”, — отметили аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития.

[info_b]Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) — региональный финансовый механизм, антикризисный фонд, созданный в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном для борьбы с последствиями мирового экономического кризиса.[/info_b]

Что касается зарплат, то замедление их роста (речь идёт о работниках бюджетной сферы), по прогнозам аналитиков, позволит уже в 2025 году выйти на профицит бюджета (0,2% ВВП). Также в организации отметили, что наиболее высокие темпы роста реальных зарплат за январь-апрель наблюдались в строительстве (23,7%) и торговле (16,4%).

Ранее правительство Беларуси утвердило отчёт об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Так, по заявлению властей, доходы населения превысили расходы почти на 1,6 миллиарда рублей. Что касается 2024 года, то правительство “разрешило” дефициту превысить 4,7 миллиарда. Однако до сих пор неизвестно, как это произошло в реальности, ведь Минфин перестал публиковать данные с 2022 года.

Ранее Telegraf.news писал, что международные резервные активы Беларуси падают второй месяц подряд. По состоянию на 1 июля золотовалютные фонды страны составили 8,3585 миллиардов долларов, что на 52,9 миллиона меньше, чем в мае текущего года.

Минус 52,9 млн долларов за июнь. Нацбанк Беларуси второй месяц подряд зафиксировал снижение ЗВР