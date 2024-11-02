Зарплата — до 3000 рублей. МТЗ позвал на работу более 2000 белорусов. Кем можно устроиться без "вышки"?
ОАО "Минский тракторный завод" позвал на работу более 2000 белорусов, предложив зарплаты до 3000 рублей. Предприятие ищет как работников с высшим образованием, так и тех, у кого имеется диплом о среднем специальном или профессионально-техническом. Так, МТЗ находится в поисках кузнецов, наладчиков оборудования, формовщиков, водителей-испытателей, машинистов и многих других.
Самая прибыльная вакансия, которую среди прочих опубликовали на сайте государственной службы занятости, — н аладчик станков и манипуляторов с программным управлением. В описании сказано, что на данную позицию МТЗ готов взять сразу 44 человека. Взамен на зарплату в 3000 рублей (до вычета налогов или после, — непонятно) работодатель предложил две смены и постоянный характер труда. Среди требований — общее среднее или среднее специальное образование, 4-8 тарифный разряд и… всё.
Аналогичную зарплату на столичном предприятии пообещали обрубщику. Наниматель находится в поисках 14 претендентов на должность и требует всего лишь общее образование, то есть школу. При этом у белоруса должен быть 3-5 тарифный разряд и желание работать в три смены. Кроме того, на МТЗ пообещали постоянный характер труда — не подработку.
Третья в списке вакансий с максимальным заработком на Минском тракторном заводе — сталевар электропечи. Должность, на которую готовы взять 8 человек, подразумевает гибкий график и зарплату в пределах 2900 белорусских рублей. У потенциального кандидата должен быть 4-8 разряд и среднее специальное или общее среднее образование.
Зарплата — от 7,5 до 8,5 тыс. Белорусам предложили работу слесарем. Какое 1 требование к кандидатам?
Всего одно место выделили кузнецу на молотах и прессах, где пообещали ежемесячно платить 2500 рублей. Работать придётся в две смены при наличии 2-6 тарифного разряда и общего среднего образования. То есть, опять же, нанимателю не нужны учёные степени — только добросовестный труд.
Ни много ни мало — сразу 103 человека ищет МТЗ на должность токаря. Чтобы претендовать на должность, у белоруса должно быть общее среднее образование и наличие 2-6 разряда. Взамен наниматель предложил постоянный характер труда, работу в две смены и зарплату в 2500 белорусских рублей.
Кроме того, ОАО “Минский тракторный завод” приглашает на работу:
- водителя-испытателя (зарплата — 2500 белорусских рублей);
- фрезеровщика (зарплата — 2500 белорусских рублей);
- наладчика автоматических линий и агрегатных станков (зарплата — 2300 белорусских рублей);
- машиниста тепловоза (зарплата — 2300 белорусских рублей);
- огнеупорщика (зарплата — 2250 белорусских рублей);
- долбёжника (зарплата — 2200 белорусских рублей);
- зуборезчика (зарплата — 2200 белорусских рублей);
- заливщика металла (зарплата — 2500 белорусских рублей);
- слесаря по ремонту автомобилей (зарплата — 2100 белорусских рублей);
- изолировщика на термоизоляции (зарплата — 2100 белорусских рублей) и др.
[info_b]С полным списком актуальных вакансий от Минского тракторного завода можно ознакомиться на сайте государственной службы занятости, то естьздесь.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что авиакомпания “Белавиа” объявила конкурсный отбор на должность бортпроводника. Сколько человек планируют набрать для работы в небе, не рассказали, зато рассказали о длинном списке требований, среди которых, например, знание английского и китайского. Кроме того, авиаперевозчик пообещал отпуск длиной 53 дня и “надлежащий уровень оплаты труда”.
Отпуск — 53 дня. «Белавиа» объявила кастинг бортпроводников. Какую зарплату пообещали?