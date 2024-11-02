Зарплата — до 3000 рублей. МТЗ позвал на работу более 2000 белорусов. Кем можно устроиться без "вышки"?

Опубликовано: 02.11.2024 16:18 , Обновлено: 02.11.2024

ОАО "Минский тракторный завод" позвал на работу более 2000 белорусов, предложив зарплаты до 3000 рублей. Предприятие ищет как работников с высшим образованием, так и тех, у кого имеется диплом о среднем специальном или профессионально-техническом. Так, МТЗ находится в поисках кузнецов, наладчиков оборудования, формовщиков, водителей-испытателей, машинистов и многих других.

Самая прибыльная вакансия, которую среди прочих опубликовали на сайте государственной службы занятости, — н аладчик станков и манипуляторов с программным управлением. В описании сказано, что на данную позицию МТЗ готов взять сразу 44 человека. Взамен на зарплату в 3000 рублей (до вычета налогов или после, — непонятно) работодатель предложил две смены и постоянный характер труда. Среди требований — общее среднее или среднее специальное образование, 4-8 тарифный разряд и… всё.

Аналогичную зарплату на столичном предприятии пообещали обрубщику. Наниматель находится в поисках 14 претендентов на должность и требует всего лишь общее образование, то есть школу. При этом у белоруса должен быть 3-5 тарифный разряд и желание работать в три смены. Кроме того, на МТЗ пообещали постоянный характер труда — не подработку.

Третья в списке вакансий с максимальным заработком на Минском тракторном заводе — сталевар электропечи. Должность, на которую готовы взять 8 человек, подразумевает гибкий график и зарплату в пределах 2900 белорусских рублей. У потенциального кандидата должен быть 4-8 разряд и среднее специальное или общее среднее образование.

Зарплата — от 7,5 до 8,5 тыс. Белорусам предложили работу слесарем. Какое 1 требование к кандидатам?

Всего одно место выделили кузнецу на молотах и прессах, где пообещали ежемесячно платить 2500 рублей. Работать придётся в две смены при наличии 2-6 тарифного разряда и общего среднего образования. То есть, опять же, нанимателю не нужны учёные степени — только добросовестный труд.

Ни много ни мало — сразу 103 человека ищет МТЗ на должность токаря. Чтобы претендовать на должность, у белоруса должно быть общее среднее образование и наличие 2-6 разряда. Взамен наниматель предложил постоянный характер труда, работу в две смены и зарплату в 2500 белорусских рублей.

Кроме того, ОАО “Минский тракторный завод” приглашает на работу:

водителя-испытателя (зарплата — 2500 белорусских рублей);

фрезеровщика (зарплата — 2500 белорусских рублей);

наладчика автоматических линий и агрегатных станков (зарплата — 2300 белорусских рублей);

машиниста тепловоза (зарплата — 2300 белорусских рублей);

огнеупорщика (зарплата — 2250 белорусских рублей);

долбёжника (зарплата — 2200 белорусских рублей);

зуборезчика (зарплата — 2200 белорусских рублей);

заливщика металла (зарплата — 2500 белорусских рублей);

слесаря по ремонту автомобилей (зарплата — 2100 белорусских рублей);

изолировщика на термоизоляции (зарплата — 2100 белорусских рублей) и др.

[info_b]С полным списком актуальных вакансий от Минского тракторного завода можно ознакомиться на сайте государственной службы занятости, то естьздесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что авиакомпания “Белавиа” объявила конкурсный отбор на должность бортпроводника. Сколько человек планируют набрать для работы в небе, не рассказали, зато рассказали о длинном списке требований, среди которых, например, знание английского и китайского. Кроме того, авиаперевозчик пообещал отпуск длиной 53 дня и “надлежащий уровень оплаты труда”.

Отпуск — 53 дня. «Белавиа» объявила кастинг бортпроводников. Какую зарплату пообещали?