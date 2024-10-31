Зарплата - от 7,5 до 8,5 тыс. Белорусам предложили работу слесарем. Какое 1 требование к кандидатам?

Опубликовано: 31.10.2024 20:54 , Обновлено: 31.10.2024

На портале государственной службы занятости опубликовали вакансию слесаря с весьма заманчивой зарплатой - от 7500 до 8500 рублей. Работать нужно будет в Гродненской области. Причем к кандидатам на должность указали всего одно требование.

Слесаря по ремонту автомобилей с такой зарплатой ищет коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Озеранский”. В информации о вакансии уточнили, что рабочее место - в агрогородке Большие Озерки Мостовского района Гродненщины. Ну, а единственное требование к желающим устроиться на работу - профессионально-техническое образование.

Скриншот: gsz.gov.by

Также известно, что работа односменная и на полную ставку. Отметим, что есть вероятность ошибки в указании суммы зарплаты (однако это не утверждение). Если посмотреть на другие вакансии от этого работодателя, то там зарплатные предложения куда более скромные:

водитель автомобиля - 1100-2500 рублей,

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования - 800-1000 рублей,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 850-950,

животновод - 1000-1200,

электрогазосварщик - 1300-1500,

зоотехник - 1100-1400,

главный энергетик - 1900-2500 рублей,

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 1200-3000.

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Ранее Telegraf.news рассказывал о другом предложении с куда более высокой зарплатой. Так, Борисовский завод медицинских препаратов в начале октября опубликовал на портале государственной службы занятости вакансию инженера-технолога с зарплатой 19 740 рублей. Однако позже исправил размер суммы в информации о вакансии: по состоянию на 31 октября там указана зарплата 1974 рубля.

Посмотрели, какие еще сотрудники нужны предприятию и сколько им пообещали платить ежемесячно.

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Слесарь с зарплатой 14,7 тыс. рублей

Также мы писали, что «Брестэнерго» опубликовало на портале службы занятости вакансию слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов с зарплатой 14 717 рублей. Как оказалось, такой размер зарплаты указали ошибочно.

В «Брестэнерго» позже рассказали, что отправили в службу занятости официальное письмо, в котором слесарю установили оклад в размере 1417 рублей. А при перепечатке информации сотрудник нечаянно допустил ошибку.

«К моменту выхода данного материала все ошибки устранены, а РУП «Брестэнерго» по-прежнему приглашает на работу слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов с окладом 1417 рублей», — добавили на предприятии.

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