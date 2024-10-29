"Около 50 рублей в день" — Мингорисполком предложил "оплачиваемые общественные работы". Что нужно делать?

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Опубликовано: 29.10.2024 10:10 , Обновлено: 29.10.2024

В 37 организациях и предприятиях Минска предложили "оплачиваемые общественные работы". Что нужно делать и сколько платят в одном из хозяйств сейчас, сообщили в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Там объяснили госагентству “Минск-Новости”, что “оплачиваемые общественные работы” — это работы, где не нужна “специальная квалификация или подготовка”. Например:

уборка и благоустройство городских территорий, объектов жилищно-коммунального хозяйства;

строительные работы;

подсобные работы;

сельскохозяйственные работы.

Как заверили в Мингорисполкоме, заняться этим могут как безработные, так и те, кто просто хочет дополнительно подзаработать (в том числе пенсионеры).

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По словам чиновников, среди 37 организаций, которые принимают на “оплачиваемые общественные работы” и “предоставляют более 1 000 рабочих мест в месяц”, находятся:

Минский зоопарк;

«Зеленстрой Фрунзенского района г. Минска»;

«Белметалл»;

ГУМ;

«Галантэя»;

«Горавтомост»;

«Ремавтодор Первомайского района г. Минска»;

«Кирмаш».

В управлении занятости привели пример, что сейчас подобные работы организовали в крестьянском фермерском хозяйстве «АгроЛайнПлюс» в Смолевичском районе.

“Оплата производится ежедневно, и средний заработок составляет около 50 рублей в день”, — заявили чиновники.

[info_b]Все интересующие вопросы можно задать в управлении занятости населения по адресу: г Минск, ул. Берестянская, 20. Телефон: +375 (17) 304-93-33. [/info_b]

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