Зарплата - до 9100 рублей. Белорусам предложили 5 вакантных мест инженера-программиста. Какие требования?

Опубликовано: 06.07.2024 18:49 , Обновлено: 06.07.2024

Белорусская IT-компания IntexSoft разместила на портале государственной службы занятости вакансию инженера-программиста. Свободно сразу пять мест. Посмотрели, какую еще работу предложила фирма.

На своем сайте IntexSoft рассказала, что компания занимается разработкой комплексных решений для среднего и крупного бизнеса из Европы, США и стран СНГ. Инженеру-программисту фирма пообещала зарплату от 7800 до 9100 рублей.

Указали только два требования к кандидату: высшее образование и уверенное владение английским языком (на уровне Upper Intermediate, или B2). Работать нужно будет на полную ставку в Гродно. Оставили телефон для связи: 8 (025) 763-90-23.

На портале государственной службы занятости вакансий от IntexSoft больше нет. Однако есть на их сайте. Компания ищет Java-разработчика, Frontend-разработчика, ведущего 1С-программиста, AQA-инженера и не только.

Зарплаты там не написали, однако есть информация, что работа в разных городах: Минск, Гродно, Вроцлав (Польша), Астана (Казахстан). Какие-то вакансии - на “удаленке”, другие же, вероятно, требуют посещения офиса.

Ранее Telegraf.news рассказывал о вакансиях Минского завода колесных тягачей, который ищет 150 сотрудников. К примеру, предприятию требуется семь шлифовщиков, которым готовы платить от 2500 до 3000 рублей каждый месяц. А одному специалисту пообещали зарплату до 5000 рублей.

До 5000 рублей. МЗКТ опубликовал больше 140 вакансий. Какую работу и зарплаты предложил белорусам?