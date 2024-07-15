Кровельщику - до 6 тыс., электрогазосварщику - до 7 тыс. рублей. Нашли вакансии для белорусов без высшего образования

Опубликовано: 15.07.2024 19:00 , Обновлено: 15.07.2024

Строительная компания "Тоссат" разместила на портале государственной службы занятости больше 100 вакансий с привлекательными зарплатами. Так, кровельщику предложили зарплату до 6000 рублей, электрогазосварщику-врезчику - до 7000 рублей.

Фирме требуется каменщик в Гродно. Ему пообещали зарплату от 5000 до 5500 рублей, и это без премии. Работать нужно будет на полную ставку по режиму гибкого рабочего времени. Вот какие требования к кандидату:

среднее специальное образование,

опыт работы от одного года,

многозадачность,

владение русским языком на удовлетворительном уровне,

умение работать в команде,

ответственность и исполнительность,

отсутствие вредных привычек.

Также каменщик компании “Тоссат” необходим в Лиде Гродненской области. Нижняя планка зарплаты для этой должности в райцентре немного ниже - от 4500 рублей. А максимальная такая же - 5500 .

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Кровельщику в Гродно фирма готова платить от 5000 до 6000 рублей ежемесячно, также пообещали премию. Требования такие же, как и для каменщика. Работать нужно будет в режиме гибкого рабочего времени на полную ставку.

А вот для кровельщика в Мостах Гродненской области установили другой размер зарплаты - от 4500 до 5500 рублей. Требования, как и режим работы, те же (среднее специальное образование, опыт работы от одного года и так далее).

Кроме того, “Тоссату” нужен плотник-бетонщик в Гродно. Зарплата для него - от 4000 до 4500 , и тоже пообещали премию (но ее размер не указан). Такие же, как для каменщика и кровельщика, требования и все так же предлагают работать на полную ставку в режиме гибкого рабочего времени.

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А вот старшему электрогазосварщику-врезчику в Минске готовы платить от 6000 до 7000 каждый месяц, плюс также премия. Среди требований к кандидату - среднее специальное образование, опыт работы от одного года, многозадачность, хорошее или удовлетворительное владение русским языком. Для этой вакансии есть пометка, что работа сезонная.

[info_b]Каменщики, плотники, кровельщики, электрогазосварщики и не только нужны фирме “Тоссат” и в других областях Беларуси. Полный список вакансий компании - по ссылке. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о вакансиях компании “Белоруснефть”. Так, водителям погрузчика 6-го разряда там пообещали платить каждый месяц от 4500 рублей (раньше - от 3500). Кстати, на работу в компании также могут претендовать граждане России.

«Белоруснефть» резко подняла зарплаты по одной из вакансий. Кому пообещали от 4500 BYN и круглосуточное «сопровождение»?