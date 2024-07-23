"Какая зарплата?" - Глава Минлесхоза спросил про доходы на Жлобинском предприятии. Кто получает до 7,5 тыс. рублей?

Опубликовано: 23.07.2024 14:59 , Обновлено: 23.07.2024

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик во время рабочей поездки в Жлобинский лесхоз зашел в местную бухгалтерию, чтобы поинтересоваться зарплатами одной категории работников. Посмотрели, какие еще вакансии и зарплаты предложил этот лесхоз.

“Какая зарплата у операторов харвестеров?” - спросил министр у бухгалтеров. Ему ответили, что до 7,5 тыс. рублей.

[info_b]Харвестер - это лесозаготовительный комбайн, который занимается валкой деревьев, обрубкой сучьев, сортировкой древесины и не только. [/info_b]

Харвестер

Как пояснили в Telegram-канале Минлесхоза, зарплата оператора харвестера зависит от объема выполненной работы. К слову, на портале государственной службы занятости Жлобинский лесхоз разместил больше 50 вакансий. И там зарплаты “поскромнее”.

«Чтобы сегодня же уехали» — Замглавы Минлесхоза Беларуси отправил идеологов прямо с заседания в леса. Зачем?

К примеру, лесоводу этот лесхоз предложил зарплату от 900 до 1300 рублей. Такой же максимум - 1300 рублей - пообещали вальщику леса и мастеру леса.

А вот водителю грузового авто Жлобинский лесхоз готов платить ежемесячно от 2000 до 4000 рублей. Зарплата слесарю по ремонту автомобилей - 1000 - 1470 рублей, трактористу - 1000, машинисту автогрейдера - 626 - 1100 рублей.

[info_b]Подробнее с вакансиями Жлобинского лесхоза можно ознакомиться здесь. [/info_b]

«Должна быть достойной» — Белорусский министр потребовал от директоров предприятий повысить зарплаты рабочим

Кстати, оператора харвестеров и форвадеров (погрузочное и транспортное средство для лесозаготовительных работ) ищет также Новогрудский лесхоз в Гродненской области. Здесь такому сотруднику пообещали зарплату от 1300 до 3000 рублей.

Оператор форвадеров нужен и в государственное лесохозяйственное учреждение “Красносельское”. Готовы платить от 3000 рублей каждый месяц.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что министру лесного хозяйства Александру Кулику организовали 17 июля в Лидском райисполкоме личный прием граждан, однако на него никто не записался и не пришел, соответственно. Глава ведомства из-за этого не расстроился, однако кое-что в Лиде его действительно разочаровало.

Никто из белорусов не пришел на прием граждан к главе Минлесхоза. Как он отреагировал?