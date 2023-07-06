До 60%. Универмаги Минска объявили скидки. В каких магазинах?

Опубликовано: 06.07.2023 19:08 , Обновлено: 05.07.2024

Столичные универмаги объявили скидки до 60%. Началась акция 6 июля и продлится по 11 июля. Скидки будут действовать на предметы гардероба, бытовую технику, товары для дома, дачи, занятий спортом и прочее.

ГУМ (проспект Независимости, 21)

6 июля выгода составит до 45% при покупке непродовольственных товаров с розничной ценой свыше семи рублей за единицу, сообщил 1prof.by;

7 июля цены снизят до 55% , если покупатель соблюдает условие акции (стоимость товара стартует от семи рублей);

8 и 9 июля сэкономить можно будет до 30% от стоимости покупки (условие тоже).

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ЦУМ «Минск» (пр. Независимости, 54)

6 и 7 июля покупки будут дешевле до 35%, если их стоимость также будет не менее сети рублей за один товар;

8 и 9 июля можно будет сэкономить до 30% (те же условия акции);

10 июля скидка 10% на непродовольственные товары полагается держателям дисконтных карт.

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Торговый дом «На Немиге» (ул. Немига, 8)

В этом магазине по 16 июля можно купить любые товары промышленной группы, вне зависимости от их розничной цены, с дисконтом до 30%;

7 и 9 июля со скидной в 20% можно выбрать кожгалантерейное изделие, бонус в размере 30% предоставят и при покупке постельного белья.

В эти же дни можно выгодно приобрести белорусские бренды: в рамках акции «Купляйце беларускае!» 30% скидка будет на всю женскую и мужскую одежду, белье, чулочно-носочные изделия, обувь, постельное белье отечественного производства (нижнего порога розничных цен на товары, участвующие в акции, не установлено);

8 и 9 июля ожидаются максимальные скидки: выделенный ассортимент товаров станет в два раза дешевле.

Универмаг «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4)

6 и 11 июля белорусские производители предоставят 30%-ную скидку на мужскую и женскую одежду, белье, чулочно-носочные изделия и постельные принадлежности (нижний порог розничных цен роли не играет), а кожгалантерейные изделия известных торговых марок можно купить со скидкой в 20%;

7 и 8 июля на выделенный ассортимент товаров заявлены скидки до 55%;

ежедневно до 16 июля можно экономить покупая промтовары до 30% от их стоимости (нижний порог розничных цен продукции, участвующей в акции, не оговаривается);

каждый день спецпредложение действует для участников программы лояльности: при предъявлении дисконтной карты владельцу подарят скидку до 10% на промтовары с розничной ценой свыше 5 рублей;

весь июль пополнять запасы продуктов питания в универмаге предлагают со скидкой 5% на товары стоимостью от одного рубля.

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«Блiскавiца» (ул. Сухаревская, 1)

Здесь 10 июля будет скидка 15% на весь ассортимент товаров, стоимость которых превышает 5 рублей за единицу.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)

7 и 8 июля будет скидка в размере 20% на весь ассортимент при единовременной покупке в чеке свыше 150 рублей.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)

ежедневно в июле на отдельный ассортимент товаров действует скидка до 20%;

в любой день недели 25% скидка на ряд моделей кроссовок и 20% – на кожаную летнюю обувь;

весь июль на 15% дешевле будут кухонные и тюлевые шторы, постельное белье, пододеяльники, простыни, рюкзаки для школьников, обложки на книги и тетради;

до 10% скидка при покупке мангалов, стоимостью более 100 рублей, казанов, кресел-шезлонгов, надувных бассейнов, микроволновых печей, вентиляторов, посуды из нержавеющей стали, пластиковых комодов.

Торговый центр «Кiрмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В.Хоружей, 21, пр. Независимости, 19):

Весь месяц скидки на выделенный ассортимент товаров в размере:

до 60% – на ювелирные изделия из серебра;

– на ювелирные изделия из серебра; до 50% – на мужскую одежду, женское белье;

– на мужскую одежду, женское белье; до 45% – на изделия из золота, женскую одежду, декоративно- косметические товары;

– на изделия из золота, женскую одежду, декоративно- косметические товары; до 40% – на обувь, часы, солнцезащитные очки;

– на обувь, часы, солнцезащитные очки; до 35% – на галантерейные товары, текстиль;

– на галантерейные товары, текстиль; до 30% – на учебные пособия и атласы, канцтовары, качели, мелкую бытовую технику;

– на учебные пособия и атласы, канцтовары, качели, мелкую бытовую технику; до 25% – на посуду с антипригарным покрытием;

– на посуду с антипригарным покрытием; 10% – мебель и ковры.

Скидки не распространяются на товары:

стоимостью менее 3 рублей;

со специальной ценой;

участвующие в других акциях.

ЗАО «Лянок» (пр. Независимости, 46)

8 июля цены снизят на 7% на весь штучный товар, кроме тканей и акционных товаров, при сумме позиций в чеке от 5 рублей.

Ранее Телеграф писал, что белорусам предложили купить хот-дог за 10 копеек. Но с условием:

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