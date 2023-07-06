Где в Беларуси купить чернику по 6,5 рублей, а голубику по 12?

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Опубликовано: 06.07.2023 10:34 , Обновлено: 06.07.2023

По мере того, как в белорусских лесах становится все больше ягод, цены на них постепенно стали падать.

Так, на рынке «Новый Лебяжий», что под Минском (в деревне Табор), чернику 5 июля продавали по 6,5 рубля за килограмм, голубику крупную по 12,5 рубля, крыжовник можно было купить по 5 рублей за кило.

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7245298819372436229?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Андрей” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Андрей [/link]

А вот черешню или клубнику можно купить за 6-10 рублей за килограмм (всё зависит от сорта и размера ягод).

Напомним, ранее Телеграф писал, сколько стоят грибы в Беларуси:

32 рубля за литр лисичек. Узнали, сколько стоят грибы и ягоды в Беларуси

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