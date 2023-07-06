Белорусам предложили купить хот-дог за 10 копеек. Какой, однако, есть нюанс?

Опубликовано: 06.07.2023 17:09 , Обновлено: 06.07.2023

Беларусбанк и Белинвестбанк предложили держателям карточек «Белкарт» приобрести френч-дог всего за 10 копеек. Но есть условие.

Для того, чтобы воспользоваться акцией, нужно оплатить топливо на АЗС «Белоруснефть» на сумму от 30 рублей приложением БЕЛКАРТ PAY с картой «Заправка».

Акция действует по 31 августа на всех АЗС “Белоруснефть”, которые реализуют френч-доги на данный момент, рассказали в пресс-службе “Беларусбанка”.

Такую же акцию проводит и “Белинвестбанк”.

Ранее Телеграф писал, что один из банков предложил белорусам кредит на покупку автомобилей за границей:

Один из банков предложил белорусам кредит на покупку автомобилей за границей. Как это работает?

C 15% до 10%. Белорусский банк изменил комиссию за выдачу налички в обменниках