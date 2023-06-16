В Беларуси открылась новая сеть дискаунтеров «Вожык». Что продают?

Опубликовано: 16.06.2023 17:26 , Обновлено: 16.06.2023

В Гродно открылся первый магазин новой сети «Вожык». Его представители рассказали, что торговая точка работает в формате «магазин у дома», и цены в нем будут относительно невысокие.

Из продуктов в магазинах предлагают мясные изделия, молочная продукция, бакалея, корм для животных, бытовая химия и товары для дома, написал Onliner.

На вывеске указано, что «Вожык» принадлежит ООО «ЮНИСТОР групп».

Фото с сайта Onliner

Представители дискаунтера заявили, что вскоре такие магазины появятся в Витебске и Минске. Предполагается их открытие во всех областных и райцентрах.

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